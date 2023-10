Proseguono su Rai 1 gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore e le trame degli episodi che verranno trasmessi dal 16 al 20 ottobre si concentrano sul ritorno di Ezio in Italia, che verrà chiamato da Vittorio per via di un problema alla fabbrica. Matteo, invece, dovrà fare i conti con un tipo losco che gli chiederà dei soldi.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate dal 16 al 20 ottobre: Matteo comincia la sua settimana di prova in atelier

Nel corso dei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle signore, Matteo farà il suo ingresso al grande magazzino, dove Vittorio gli affiderà l'ufficio contabile.

Tra Matilde e Tancredi sembrerà crescere una grande sintonia. I due saranno felici per via dell'arrivo di una buona opportunità per la Galleria Milano Moda. Il console giapponese farà alla Galleria una proposta molto importante.

L'atmosfera tra Umberto e Flora sembrerà essere sempre più tesa. I due, dopo la partenza di Adelaide, si trasferiranno nuovamente a Villa Guarnieri. Il fantasma della contessa, però, continuerà a invadere le vite di Ravasi e Guarnieri, creando diversi dissapori.

Marcello inizierà a gestire le finanze di Adelaide che comprendono anche metà delle quote del Paradiso. Matteo si sfogherà con Maria, infastidito dal fatto che il fratellastro gestisca le quote del posto dove lavora.

Anche Vittorio sembrerà essere infastidito da Marcello e dalla sua ingerenza negli affari.

Alfredo decide di fare una pazzia per Irene

Alfredo si renderà conto che accontentare la fidanzata Irene diventa sempre più difficile. Il giovane si sfogherà con Armando, che gli suggerirà di parlare della questione con la diretta interessata.

Perico deciderà di acquistare un motorino per Irene, ma poi scoprirà che non le piacciono, così il giovane non si arrenderà e deciderà di fare una follia.

Intanto Umberto verrà a scoprire che la relazione tra Adelaide e Marcello è giunta al capolinea. La notizia lo renderà molto felice. Vittorio sarà costretto a chiamare Ezio Colombo e a chiedergli di tornare il prima possibile in Italia a causa di un grosso problema.

Matteo vorrà lasciare il suo lavoro al Paradiso, ma l'intervento di Maria riuscirà a fargli cambiare idea. Proprio il giovane verrà seguito da un tipo molto losco, che lo fermerà chiedendogli dei soldi. Per Matilde, invece, arriverà una grossa delusione quando scoprirà che il marito ha preso una decisione al colloquio con il console giapponese senza consultarla.