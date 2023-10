A poche settimane dall'inizio della 23^ edizione di Amici, è già nata una simpatia in casetta. La puntata pomeridiana del 6 ottobre, infatti, è cominciata con immagini esclusive dell'avvicinamento che c'è stato tra Matthew e Mew, entrambi cantanti della classe 2023/2024. Gli allievi della scuola hanno mostrato una forte sintonia, tra abbracci e coccole che potrebbero far pensare alla nascita della prima coppia di quest'anno.

Aggiornamenti sui talenti di Amici

Nell'attesa che venga trasmessa la puntata di Amici in cui Sarah vinto la sfida contro Alice rimanendo nella scuola, i fan sono stati aggiornati su quello che è successo tra i ragazzi nei giorni scorsi.

Il daytime di venerdì 6 ottobre, infatti, è iniziato con la prima "amicizia speciale" di quest'edizione: Matthew e Mew si sono avvicinati sin da subito e oggi gli autori hanno mostrato parte del feeling che sta crescendo tra loro.

I cantanti della classe 2023/2024, infatti, si sono scambiati abbracci, coccole, attenzioni e dolci parole, confermando di essere complici e di piacersi.

Il chitarrista del team Zerbi ha anche spalmato la crema su un tatuaggio che la ragazza ha fatto da poco tempo sul piede, un gesto che ha intenerito anche i telespettatori che già sognano il formarsi della prima coppia di questa stagione del talent-show.

Le dichiarazioni dei titolari di Amici

A riprova del fatto che tra i due allievi sta nascendo qualcosa, ci sono le parole che entrambi hanno usato per commentare il loro rapporto.

"Il profumo di Matthew è la mia droga", ha detto Mew mentre era abbracciata al compagno di classe sul divano.

Il chitarrista ha risposto con una frase altrettanto forte: "Mi piaci tu".

Insomma, nella casetta di Amici sta già andando in scena un qualcosa che gli anni scorsi ha intrattenuto i telespettatori sia nella fase pomeridiana che in quella serale: gli amori che sbocciano tra i ragazzi della scuola.

C'è da dire che per ora Matthew e Mew non si sono ancora baciati (nel daytime del 6 ottobre non è stato mostrato nessun contatto fisico del genere, ma solo abbracci e coccole), ma i fan sono quasi sicuri che potrebbe accadere presto.

Le anticipazioni del terzo speciale di Amici

L'avvicinamento tra Matthew e Mew è avvenuto prima della registrazione della terza puntata di Amici, anche se Maria De Filippi il 5 ottobre non ha mostrato nessun video ''sull'amicizia speciale" che è nata tra i due cantanti.

Probabilmente a causa dei problemi tecnici che hanno causato uno stop di quasi un'ora (non funzionava il collegamento con i giudici Takagi e Ketra, quindi le riprese sono state ferme fino alla risoluzione dell'intoppo), la conduttrice ha dovuto modificare un po' la scaletta, tralasciando alcune cose come il compito di Simone che è stato rimandato per mancanza di tempo.

Tra le anticipazioni che sono trapelate sullo speciale che andrà in onda l'8 ottobre, spiccano: la vittoria di Sarah su Alice (la titolare ha mantenuto il banco), lo scontro tra Zerbi e Pettinelli su Ezio, l'ultimo posto in classifica di Elia, le scintille tra la maestra Celentano e la giurata della gara di ballo e il ritorno in studio di Annalisa sia come giudice dei cantanti che come ospite musicale.