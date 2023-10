Sevda e Ümit sono madre e figlia. Sarà questo il colpo di scena che terrà banco durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Nella seconda parte della terza stagione verrà fuori il passato oscuro di Sevda, fatto di bugie, fraintendimenti, ma anche di tanto dolore. Un racconto che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso.

Il duro confronto tra Sevda e Ümit e la scoperta di un'amara verità

Sevda sarà una delle prime a capire che tra Demir e Ümit c'è qualcosa che non è propriamente solo un'amicizia. Avrà la conferma di ciò quando intercetterà una busta che in realtà dovrebbe finire nelle mani di Züleyha.

Dentro ci sarà una foto che ritrae Demir e Ümit in atteggiamenti intimi. In realtà quell'immagine è stata scattata da Fikret mentre Demir provava a salvare Ümit da un falso tentato suicidio. Si vede lui che tiene Ümit stretta a sé, ma ovviamente Sevda questo non può saperlo, così andrà in ospedale pronta ad affrontare la dottoressa.

Le intimerà di stare lontano da Demir, anche perché vorrebbe sapere come mai vuole ostacolare l'amore che c'è tra lui e la moglie Züleyha. "Forse sono come te", le dirà come una furia Ümit, ma che cosa intenderà?

Ümit conosce sulla madre una verità contorta

Sevda forse si renderà conto che la ragazza sta facendo riferimento al suo stato di amante con Adnan Yaman, ma non capirà perché Ümit sia tanto interessata alla cosa, così la ragazza non ci metterà tanto per schiarirle le idee.

Le farà vedere una foto di circa 30 anni prima, in cui è ritratta una giovane Sevda con in braccio una bambina.

La donna avrà un colpo al cuore: Ümit non è altro che Ayla, la figlia avuta 30 anni prima e di cui ha perso le tracce, visto che la famiglia gliel'aveva presa, senza più fargliela vedere. Ümit, però, questa cosa non la sa e per tutti questi anni le hanno fatto credere che la madre l'abbia abbandonata per stare accanto ad Adnan Yaman.

Sevda apprende la realtà dei fatti, ma rischia di morire

"Ma che razza di madre sei? Sai nella vita ho sempre sognato di incontrarti, ma soltanto per dirti che ti odio", urlerà Ümit e Sevda, anche se proverà a dirle la verità, non riuscirà a raccontare la sua versione delle cose. Uscirà da quello studio ospedaliero con il cuore in mille pezzi, una situazione che nuocerà gravemente alla sua salute.

Perché Sevda verrà colpita da un attacco cardiaco, e sarà Sermin a trovarla fuori dall'ospedale e a prestarle soccorso. La donna perderà i sensi e al suo capezzale correranno tutti, anche Demir, che non capirà perché la donna fosse in ospedale. A un certo punto, fortunatamente, Sevda si risveglierà, ma non avrà il coraggio di dire a Demir la verità sul suo legame con Ümit.