La 23ª edizione di Amici sta entrando nel vivo: domenica 15 ottobre i telespettatori hanno assistito ai primi screzi tra gli insegnanti, sia di ballo che di canto. Emanuel Lo ha protestato per la sfida che Raimondo Todaro ha lanciato alla "sua" Chiara a poche settimane dal suo ingresso nella scuola.

Todaro ha avuto un diverbio anche con la maestra Celentano per i voti negativi che continua a dare a Nicholas.

Aggiornamenti sui docenti di Amici

La sfida di Chiara è stato uno dei momenti più importanti della quarta puntata di Amici, quella che è andata in onda su Canale 5 domenica 15 ottobre.

Prima che la ballerina si confrontasse con l'esterna Denise, il suo tutor ci ha tenuto a dire due parole al collega che l'ha messa a rischio eliminazione durante la settimana.

"Per me è stata una mancanza di rispetto, avevo chiesto tempo per capirla e tu l'hai messa in sfida", ha sbottato Emanuel Lo rivolgendosi a Raimondo Todaro.

"L'ho fatta entrare nonostante mille dubbi e volevo lavorarci, l'ho vista esibirsi solo due volte", ha proseguito il docente di hip-hop tra gli applausi del pubblico presente in studio.

Todaro ha giustificato la sua scelta dicendo che per lui Chiara non ha margini di miglioramento e che sul palco la trova spesso "artefatta", quindi poco emozionante.

Il parere di chi guarda Amici

Raimondo Todaro ha subito contestato il collega, sottolineando che è quasi un mese che la ragazza è nella scuola di Amici, e quindi alcuni miglioramenti si dovrebbero già vedere.

Emanuel Lo non ha apprezzato affatto che Todaro abbia messo in sfida una componente della sua squadra e, visibilmente contrariato, ha sbottato: "Ma pensa ai tuoi allievi, che di problemi nei hai tanti".

Il docente del cast non ha fatto nomi, quindi il siciliano ha subito chiesto se si riferiva a Sofia o Nicholas quando ha parlato di "problemi interni da risolvere". La risposta del maestro di hip-hop è stata immediata e ha messo d'accordo gran parte del pubblico: "Il problema sei tu".

Anche in studio hanno applaudito molto Emanuel e la critica che ha mosso a Raimondo: avendo nel suo team un ballerino come Nicholas che spesso è ultimo nelle gare per carenze tecniche che lui stesso ammette di avere, il professore di latino-americano non dovrebbe mettere a rischio talenti altrui a neppure un mese dall'inizio delle lezioni.

I verdetti del nuovo appuntamento di Amici

Tra i prof. di ballo, però, c'è stato anche un altro scontro: all'inizio della puntata del 15 ottobre, Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno concordato nel contestare Raimondo Todaro e il giudizio negativo che aveva appena dato a Dustin.

"Si sono coalizzati contro di me", ha detto Todaro, mentre in studio si discuteva se ci fosse stata o meno differenza tra l'esibizione dell'allievo della maestra Celentano e quella del professionista Umberto.

Anche tra i docenti di canto ci sono stati momenti di tensione: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno discusso sia su Sarah (che per Pettinelli sarebbe acerba e con una voce nasale fastidiosa) che su Mida. "Tu sei troppo buona, non ti esponi mai", ha tuonato la docente romana.

Zerbi, invece, ha preso parola per criticare le esibizioni di alcuni talenti della classe: Holy Francisco (scontento del brano assegnatogli dalla produzione), Spacehippiez (che per l'insegnante sembra sempre svogliato, come se cantasse solo per se stesso) ed Ezio. Quest'ultimo non ha partecipato alla gara giudicata da Emma Marrone per un provvedimento disciplinare (i ragazzi l'hanno votato come il più disordinato), ma nel daytime di Amici del 16 ottobre affronterà il compito assegnatogli da Rudy per testare le sue qualità vocali e da interprete.