Domenica 15 ottobre andrà in onda su Canale 5 la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso. Le anticipazioni riportano che Chiara si è salvata battendo la sua sfidante Denise, e nessun altro titolare è stato eliminato.

Ancora scintille tra i professori per i compiti assegnati in settimana: Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini si sono scontrate su Mida; Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno dissentito con Raimondo Todaro su Dustin.

Aggiornamenti sul nuovo speciale di Amici

Il quarto speciale della nuova edizione di Amici (registrato il 12 ottobre) verrà trasmesso domenica 15 ottobre.

Da qualche giorno stanno circolando gli spoiler su quanto accaduto in studio, a partire dall'esito della sfida di Chiara. La ballerina si è confrontata con Denise, un'aspirante allieva che ai casting ha colpito Todaro, ed è riuscita a batterla: la giurata Irma Di Paola ha preferito la titolare perché secondo lei sarebbe più versatile.

Per Todaro, inoltre, sono arrivate le critiche dei colleghi: sentendo il maestro di latino-americano giudicare in modo tiepido l'esibizione di Dustin, sia Alessandra Celentano che Emanuel Lo si sono esposti per dirsi del parere opposto al suo.

I verdetti delle competizioni di Amici

Anche Cuccarini e Pettinelli hanno discusso durante la quarta puntata di Amici: l'oggetto del contendere è stato il compito che Mida ha ricevuto in settimana dalla prof.

della squadra avversaria.

Pettinelli, infatti, ha apprezzato il lavoro che l'allievo ha fatto sul brano Brividi, ma ha continuato a sostenere che non meriterebbe il banco: Cuccarini si è intromessa nel discorso per difendere il suo alunno, e da qui è nata una discussione tra le due docenti di canto.

Nicholas ha affrontato i due compiti che la maestra Celentano gli ha dato in settimana, ma non ha ottenuto la sufficienza (voto 4 per una coreografia e 1 per l'altra).

Alessandra Celentano ha commentato le performance del ragazzo, dicendo che secondo lei sarebbe l'anti-danza, e questo ha fatto rimanere male sia il giovane che il suo tutor. Todaro, però, ha precisato che durante le prove il titolare era stato più bravo e che l'esibizione non ha convinto neanche lui.

Gli ospiti del prossimo appuntamento di Amici

Le gare della quarta puntata di Amici 23 sono state giudicate da ospiti speciali. Emma Marrone ha ascoltato e valutato le cover dei cantanti (l'artista ha anche presentato il suo nuovo album e il singolo Iniziamo dalla fine), mettendo al primo posto in classifica quella di Lil Jolie e all'ultimo quella di Holy Francisco.

A questa competizione non ha potuto partecipare Ezio per un provvedimento disciplinare. A causa dello sporco in casetta, la produzione ha chiesto ai ragazzi di fare il nome del più disordinato (oltre che del meno collaborativo nelle pulizie) e il cantante ha ricevuto 16 voti sui 19 totali.

La gara di ballo, invece, è stata giudicata da Sergio Bernal: primo posto per Simone (seconda Marisol e terzo Kumo), ultimo per Elia.

Le esibizioni sugli inediti si sono tenute alla presenza di Katoo che, dopo aver ascoltato sia Holden che Sarah, ha deciso di produrre il primo. Kumo, invece, ha vinto la gara d'improvvisazione con gli oggetti, e si è aggiudicato una performance da solista ad un evento che si tiene a Milano.

Tra i filmati che Maria De Filippi ha mostrato al pubblico in studio, spiccano quelli sui diversi sguardi che Alessandra Celentano fa quando sul palco ci sono i suoi allievi o quelli dei team avversari, e quello sulle tecniche di seduzione di Petit (che pare avere un interesse per la ballerina Marisol).