Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Ali Rahmet Fekeli ordinerà a Fikret di abbandonare Cukurova quando scoprirà che ha messo in atto un nuovo piano per rovinare la felicità di Demir e Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: Umit e Fikret organizzano un piano contro Demir

Umit chiederà alla madre ritrovata di aiutarla a rientrare nelle grazie di Demir. Il ricco imprenditore invece apparirà deciso a concedere una seconda chance alle nozze con Zuleyha.

Sevda a questo punto accetterà di aiutare sua figlia instillando il dubbio in Demir che sua moglie non abbia mai dimenticato Yilmaz e che abbia ricucito lo strappo solo per vendicarsi di tutto il male subito. Il piano di Umit sarà condiviso anche da Fikret in quanto desideroso di vendicarsi di Demir per essere stato ignorato fin dalla nascita da suo padre Adnan senior. Proprio per questo, il nipote di Ali Rahmet metterà in atto un altro piano.

Ali Rahmet scopre che suo nipote e la direttrice dell'ospedale tramano alle spalle di Zuleyha e Demir

Nelle prossime puntate della soap opera, Fikret telefonerà a Zuleyha per avere un confronto con lei. La donna a questo punto accetterà di vedere il nipote di Ali Rahmet senza avvisare suo marito.

Qui, Fikret preciserà a Zuleyha di non volere i soldi della famiglia Yaman ma le scuse del suo fratellastro per tutto il male che il padre ha fatto a lui e a sua madre. Un discorso che sarà spiato e fotografato da Umit, intenzionata a spedire le foto a Demir. Il piano però non avrà gli esiti sperati. Ali Rahmet bloccherà la direttrice dell'ospedale di Cukurova dopo aver scoperto che Sevda è sua madre.

L'anziano impresario inoltre scoprirà che Umit era l'artefice di una macchinazione ideata con la complicità di Fikret ai danni di Zuleyha e Demir.

L'anziano impresario chiede a Fikret di abbandonare Cukurova

Ali Rahmet apparirà arrabbiatissimo, tanto da intimare a suo nipote di smetterla di rovinare la felicità appena ritrovata tra Zuleyha e Demir.

L'uomo inoltre informerà Fikret di essere al corrente che Sevda è la madre di Umit. Per questo motivo, i rapporti tra Fekeli e suo nipote diventeranno sempre più freddi. L'anziano impresario sarà molto deluso dal comportamento di Fikret, tanto da ordinargli di lasciare Cukurova. Un comando che il giovane deciderà di non seguire, tanto da restituire ad Ali Rahmet le chiavi di casa dichiarandogli di non considerarlo più suo zio. Il rapporto tra i due personaggi peggiorerà ulteriormente fino ad arrivare al punto del non ritorno.