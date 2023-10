Il daytime di Amici andato in onda il 2 ottobre è stato dedicato in parte alla crisi che ha vissuto Ezio dopo una settimana di permanenza nella scuola. Rientrato in casetta, il cantante si è detto pronto ad andare via per più ragioni: le critiche che ha ricevuto da Rudy Zerbi, le difficoltà della convivenza e quelle di metabolizzare i giudizi negativi sul suo talento. Anna Pettinelli si è confrontata con il suo allievo chiedendogli spiegazioni su quello che vuole fare, fra restare e tornare a casa.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Rientrato dalla seconda puntata di Amici, Ezio ha manifestato la volontà di lasciare la scuola: "Me ne vado, qui c'è falsità", ha ripetuto più volte l'allievo confrontandosi con Holden in casetta.

A scuotere il ragazzo e a fargli prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare il programma ad una sola settimana dal suo inizio, sono state sia le critiche che Rudy gli ha fatto in studio ("sei ampiamente insufficiente, datti da fare o così non va bene") che le difficoltà che sta riscontrando nella convivenza con gli altri.

Dopo che qualche compagno ha provato a dissuaderlo dall'idea di ritirarsi così presto, il cantante ha incontrato Anna Pettinelli, la sua tutor.

I due hanno visto insieme un video nel quale il giorno si lamentava del resto del gruppo, facendo riferimento alla falsità e alla cattiveria che regnerebbero in casetta.

Il faccia a faccia con la docente di Amici

La professoressa di Amici non ha cercato di confortare il suo allievo in crisi, anzi l'ha subito messo di fronte a un bivio.

"Ezio, decidi. O resti o te ne vai", sono queste le parole che Anna ha usato per invitare il componente della sua squadra a comunicare il prima possibile cosa intende fare.

Pettinelli, inoltre, ha già individuato una cantante che potrebbe fare al caso suo: si tratta di Alice, la sfidante che nella prossima puntata si confronterà con uno tra Sarah e Mida e che, se entrasse, diventerebbe parte integrante del suo team.

A proposito della sfida che si svolgerà giovedì 5 ottobre (giorno in cui è prevista la registrazione del terzo speciale), l'insegnante non ha ancora deciso chi la sosterrà e probabilmente i telespettatori lo scopriranno leggendo le anticipazioni di quello che andrà in onda domenica 8 ottobre.

Prime discussioni ad Amici

La seconda parte del daytime di Amici del 2 ottobre, è stata dedicata al confronto che Ezio ha avuto con i compagni in casetta.

Tutta la classe ha visto il filmato in cui il cantante parlava di falsità e cattiveria, in modo che potessero chiarirsi.

L'allievo di Anna Pettinelli non ha voluto fare i nomi delle persone che reputa poco sincere, anzi si è esposto solo per dire che Gaia è molto simile a lui e solo con lei si è trovata bene la prima settimana.

A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del talent-show, dunque, sono già nate alcune tensioni tra i ragazzi della scuola, incomprensioni causate da un duro commento che Liberatore ha fatto su tutto il gruppo, generalizzando il disagio che proverebbe dovendo condividere gli spazi con persone sconosciute.