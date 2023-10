Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, inerenti alle puntate del 9 e 10 ottobre, si prospettano avvincenti e inaspettate. Spazio a Delia, che sarà intenta a evitare di servire in negozio una persona che conosce molto bene. Perché lo farà? Intanto dall'Australia giungerà una notizia non proprio positiva per Maria: Vito non rientrerò in tempi brevi, e il contabile Roberto e Vittorio dovranno affrontare un grosso problema all'interno della contabilità.

Dopo un periodo di intensa tristezza, arriverà la svolta nella vita di Adelaide. Sarà grazie a Flora che la contessa riceverà un riscontro positivo da Odile.

In procinto di andarsene a Ginevra, la cui partenza turberà Marcello, la donna avrà anche un inaspettato incontro con Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 9 ottobre: Delia si rifiuta di servire un cliente misterioso

Doccia amara per Salvatore Amato, il quale si vedrà infrangerà ogni singola speranza di tornare insieme a Elvira quando si renderà conto, con i suoi stessi occhi, che la Venere ha veramente un fidanzato. Non solo Tullio è reale, ma è di un altro livello rispetto a Salvatore. Intanto un misterioso cliente entrerà al Paradiso per fare shopping e la Venere Delia cercherà di non servirlo.

Odile dice di 'sì' ad Adelaide e lei se ne va a Ginevra

Nella puntata del 9 ottobre Vittorio e Roberto avranno un grosso problema da affrontare a causa di un'irregolarità emersa all'interno della contabilità.

Mentre i due saranno impegnati a cercare una rapida soluzione, Marcello Barbieri proverà gelosia nei confronti di Umberto. Nonostante questo sentimento, il ragazzo non potrà ignorare la generosità del commendatore verso la contessa. Dal canto suo Guarnieri apprezzerà l'aiuto di Flora, la quale riuscirà a convincere Odile a permettere alla sua vera mamma di andarle a fare visita.

Al settimo cielo, Adelaide se ne andrà in Svizzera e non si sa quando ritornerà a Milano.

Il Paradiso delle signore spoiler del 10 ottobre: Adelaide prende una decisione su Villa Guarnieri

Le anticipazioni del Paradiso delle signore del 10 ottobre fanno chiarezza sul misterioso cliente che Delia si è rifiutata di servire. Sarà la Venere stessa a raccontare a Clara la verità, svelando cosa è accaduto in passato tra i due.

Intanto Maria verrà a sapere da Conti che Vito impossibilitato a rientrare a Milano.

Salvatore informerà Marcello di aver scoperto che il fratellastro Matteo è in cerca di un impiego. Poco dopo Barbieri sarà turbato dall'imminente partenza di Adelaide. Intanto tra quest'ultima e Flora accadrà un episodio sorprendente che porterà la contessa a prendere una decisione importante riguardo Villa Guarnieri.