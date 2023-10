Uno dei momenti più discussi della seconda puntata di Amici, è stato sicuramente quello in cui Garrison è stato rimproverato da Maria De Filippi per aver detto "brutto" a Simone Galluzzo. Se il ballerino della scuola non ha replicato alle parole del giudice, ci hanno pensato gli spettatori a difenderlo e a criticare aspramente il commento del coreografo che ha tirato in ballo anche la maestra Alessandra Celentano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Per aver dato del "brutto" ad un allievo di Amici Garrison si è beccato il rimprovero di Maria De Filippi ma anche quello di tantissimi spettatori.

Dopo aver assistito all'esibizione di Simone, titolare del team capitanato da Emanuel Lo, il giudice della seconda puntata ha detto: "Io e te abbiamo due cose in comune, l'altezza e che sei brutto come me".

La presentatrice è intervenuta subito zittendo il coreografo: "Ma non dire cavolate, brutto sarai tu. Lui è bellissimo".

Non contento di aver offeso gratuitamente un componente della classe, Rochelle si è girato verso Alessandra Celentano e ha aggiunto: "Guarda lei, la trovi bella o brava?". In poche parole, il giurato sosteneva che anche la maestra di danza classica non avrebbe fatto successo per il suo aspetto ma per il suo indiscusso talento.

La diretta interessata ha preferito non rispondere, accennando solo un sorriso forzato quando le telecamere l'hanno inquadrata.

Il parere di chi guarda Amici

Lo scivolone di Garrison non ha lasciati indifferenti gli spettatori di Amici, che sui social network hanno difeso Simone e attaccato il coreografo che lo ha definito "brutto" davanti a tutti.

"Lui si riconferma il solito cafone. Ma come si fa a dire ad un ragazzo già insicuro che è brutto? Si vede che ci è rimasto malissimo", questo è uno dei tweet che ha raccolto maggiori apprezzamenti mentre su Canale 5 andava in onda la seconda puntata del talent-show.

Un'altra utente ha rincarato la dose contro il giudice di origini americane scrivendo: "Il primo giorno hanno mandato in onda un video dove Simone parlava delle sue insicurezze e oggi è rimasto male".

"Garrison doveva stare in silenzio e non fare il cafone", termina così lo sfogo di una fan su quello che è successo l'1 ottobre negli studi del programma Mediaset.

Un termine ricorrente nei messaggi con i quali il pubblico ha contestato Rochelle, è "cafone": l'atteggiamento che l'uomo ha avuto con l'alunno della scuola, non è piaciuto davvero a nessuno, a partire dalla padrona di casa.

Attesa per la prima sfida di Amici

Il daytime di Amici che andrà in onda il 2 ottobre, potrebbe mostrare la reazione di Simone al commento fuori luogo che Garrison ha fatto dopo la sua esibizione, anche perché è parso evidente a tutti che ha provato imbarazzo e disagio quando è stato definito "brutto".

Nonostante il rimprovero, Maria ha cercato di smorzare gli animi e di salutare Rochelle in modo pacifico quando è finita la gara di ballo e lui ed Irma Di Paola hanno lasciato lo studio.

Un altro aggiornamento che i fan aspettano con ansia, è quello sulla decisione che Anna Pettinelli prenderà sulla sfida in programma per la terza puntata. La professoressa di canto ha anticipato che uno tra Mida e Sarah dovrà confrontarsi con Alice, un'aspirante allieva che l'ha colpita ai casting e che in passato ha già cercato di entrare nella scuola (nel 2021 è stata battuta da Rea).

Prima della registrazione prevista per giovedì 5 ottobre, il pomeridiano dovrebbe chiarire chi avrà il faccia a faccia con la sfidante esterna: in qualunque caso, toccherà ad un ragazzo che fa parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini.