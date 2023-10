Su Dillinger News, canale social gestito da Fabrizio Corona per lanciare il suo nuovo progetto editoriale omonimo, è apparso un ritratto poco lusinghiero di Antonino Spinalbese e ha utilizzato parole tutt'altro che al miele. Il 49enne nel fare un ritratto dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha sostenuto che dopo essere stato fidanzato con Belen Rodriguez non abbia saputo più trovare una donna al suo fianco. A tal proposito si è detto convinto che Antonino sia conosciuto solo per essere stato l'ex della showgirl sudamericana.

La stoccata di Corona

Si legge su Dillinger: "Da quando è apparso nel panorama dello spettacolo, tutti lo conoscono come l’ex compagno di Belen Rodriguez e come il padre di Luna Marì. Ma cosa ha fatto, prima di essere abbandonato nel dimenticatoio tra i suoi tanti fidanzati? Classe 1995, prima modello e poi hair-stylist, Antonino inizia la sua carriera lavorando presso uno dei saloni più importanti di Milano, quello di Aldo Coppola in Corso Garibaldi (galeotto fu il salone, perché proprio lì, si dice abbia conosciuto Belen Rodriguez). Nel 2020 decide di abbandonare questa professione per dedicarsi alla fotografia (a tempo perso) unendo l’hobby alla PROFESSIONE di influencer così da entrare a far parte (raccomandato) nell’agenzia di management della stessa showgirl argentina.

Da lì progetti di fitness, come l’app gratuita di allenamento personalizzato, ospitate televisive, partecipazione al Gfvip 7 nel 2022 e padre part time. Si aggiudica anche la fama di “sciupafemmine” dopo alcuni flirt all’interno della casa. Tutto con pessimi risultati e attirando parecchi haters per il trattamento riservato a Oriana Marzoli".

Sulla base di quanto dichiarato Corona ha espresso un giudizio critico nei confronti del 28enne di La Spezia: "Ad oggi, l’unico nome infatti che gli si addice è sempre EX DI BELEN, oltre che nullafacente. Insomma negli anni, il latin lover sconclusionato, non è riuscito a scegliere una professione e tantomeno un’altra donna.

Quindi Antonino ma che lavoro fai? Arranchi aspettando una chiamata che ti cambi la vita o Belen ti passa gli alimenti?".

La storia di Belen e Antonino

Antonino Spinalbese ha incontrato Belen nell'estate del 2020, quando la showgirl aveva rotto con De Martino. Tra i due ci fu una passione travolgente. Pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì la coppia ebbe i primi screzi, tanto che decisero di interrompere la relazione e prendere due strade differenti.

Oggi Belen e Spinalbese sono legati dall'amore per la figlia. Al Grande Fratello Vip 7, Antonino ha menzionato pochissime volte la sua ex ma le poche volte che lo ha fatto ha speso parole al miele, poiché lo ha reso padre per la prima volta. Tuttavia il 28ene non ha nascosto che lui e Belen hanno corso troppo, visto che caratterialmente sono l'opposto.