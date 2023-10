Sono passate poco più di quattro settimane da quando la scuola di Amici ha accolto gli allievi della nuova edizione, ma tra due di loro è già nato l'amore. Nel corso del daytime che è andato in onda il 27 ottobre, i telespettatori sono stati aggiornati sulla relazione tra Matthew e Mew, i primi a essersi avvicinati in casetta. Entrambi i cantanti si sono dichiarati innamorati, anzi il giovane ha ammesso di non aver mai provato un sentimento così forte per una donna.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Procede a gonfie vele la storia tra i primi due allievi di Amici che si sono lasciati andare a baci e a parole importanti davanti alle telecamere.

Ad un mese dall'inizio delle lezioni, Matthew ha ammesso di essere "cotto" di Mew e di non aver mai provato un trasporto simile per nessun'altra persona prima d'ora.

Ad Holy Francisco che gli ha chiesto se quello per la compagna di classe è il suo innamoramento più grande, il titolare del team Zerbi ha risposto: "Assolutamente sì, lei è una grande donna".

Il daytime che è andato in onda venerdì 27 ottobre, dunque, ha mostrato le tante coccole che i due si scambiano quotidianamente in casetta, spesso anche davanti agli altri inquilini.

Gli amori sbocciati ad Amici

Nella parte finale della puntata odierna di Amici, però, anche Mew si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d'amore per il compagno di classe.

Sentendo Kumo parlare di quanto è bello vederli insieme indipendentemente dal tipo di sentimento che provano, la cantante ha spiegato: "Io sono innamorata di Matthew". Insomma, la prima coppia di quest'edizione è più solida che mai, dopo un mese di conoscenza.

Ai due cantanti, però, si aggiungono altri alunni che si sono avvicinati davanti alle telecamere in queste settimane: si tratta di Holy Francisco e Sarah (che fino ad oggi si sono baciati, lasciati e ripresi), e a Petit e Marisol (insieme dopo una serie di gag sugli allentamenti che lui ha iniziato a fare proprio grazie alla ballerina).

Le anticipazioni della prossima puntata di Amici

Restando su Mew, le anticipazioni del sesto speciale di Amici fanno sapere che è arrivata di nuovo prima nella gara cover: la giurata Giorgia, infatti, ha apprezzato particolarmente l'esibizione della ragazza e l'ha premiata dandole il voto più alto.

La puntata che andrà in onda domenica 29 ottobre, inoltre, è stata decisiva per altri titolari della classe: Mida ha fatto la sua sfida e l'ha vinta (quindi è rientrato nel cast), Holy Francisco è ancora in sospeso, Ezio ha la maglia sospesa per volere della sua insegnante Anna Pettinelli, Dustin ha vinto un premio per la miglior coreografia sulla sua vita, Marisol ha primeggiato nella gara di ballo.

A sorpresa, poi, Raimondo Todaro ha fatto una proposta ai colleghi: assegnare un banco a Giovanni Tesse, un latinista che l'ha colpito ai casting. Il docente di danza, però, non ha voluto né una sfida né una sostituzione: grazie ai "sì" di Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Pettinelli, il ragazzo è entrato nella scuola. Zerbi e Celentano si sono opposti, ma erano in minoranza.