In Terra Amara Zuleyha Altun ucciderà Umit Kahraman, anche se in maniera accidentale. La ragazza non finirà in carcere e si salverà solo grazie a Hakan Gümüşoğlu, il quale ruberà il corpo di Umit, lo metterà in un auto e lo getterà in un burrone. Così tutti crederanno che Umit sia morta a causa di un incidente stradale e Hakan potrà stare vicino a Zuleyha, anche perché gli serve per raggiungere il suo obbiettivo: vendicarsi di Demir.

Anticipazioni turche Terra amara: Sevda uccisa dalla figlia, Umit minaccia di far arrestare Demir

Demir si pentirà di aver tradito la moglie Zuleyha, così metterà la parola fine alla tresca clandestina con Umit.

Quest’ultima non vorrà assolutamente perderlo, sviluppando nei suoi confronti un'ossessione. Sarà per questo che fingerà di aspettare un figlio da lui e coinvolgerà nella cosa anche la madre Sevda, anche se lei non saprà che la figlia sta mentendo, per questo la proteggerà con tutte le sue forze.

Umit e Demir avranno diverse discussioni e una si rivelerà mortale. Umit farà partire un colpo di pistola contro Demir, ma Sevda sacrificherà la sua vita facendogli da scudo. Sevda chiederà a Demir di proteggere la figlia e di non darla incriminare per il suo omicidio. Demir manterrà la parola, ma Umit sarà spietata: se non la farà soggiornare nella sua tenuta, lo denuncerà alla polizia con l'accusa di aver ucciso la madre.

Il piccolo Adnan viene rapito, Zuleyha crede che Umit sia morta a causa di un incidente

Demir sparirà nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman e Umit, convinta che dietro ci sia il coinvolgimento di Zuleyha, farà rapire il piccolo Adnan. In realtà Umit vuole estorcerle solo delle informazioni su Demir, ma le due donne arriveranno allo scontro.

Zuleyha le punterà contro una pistola e durante una colluttazione farà partire un colpo e ferirà Umit mortalmente. Zuleyha chiederà aiuto a Fikret e Fekeli, ma quando torneranno sul luogo dell'accaduto Umit non ci sarà più. Loro crederanno che sia rimasta solo ferita e che sia scappata, ma in realtà sarà Hakan Gümüşoğlu a prendere il corpo.

Per salvare Zuleyha inscenerà un finto incidente stradale, mettendo il corpo di Umit nella sua macchina, per poi buttarla in un burrone.

Hakan ha un obiettivo: vendicarsi di Demir e Ali Rahmet Fekeli, e Zuleyha gli può essere molto utile, per questo la salverà, ma per sicurezza conserverà anche la pistola usata da Zuleyha per uccidere Umit: non vorrà rischiare di essere incriminato per sbaglio.