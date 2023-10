A distanza di tre settimane dall'inizio di Amici 23, scoppia il caos per gli allievi di questa edizione. Sui social sono tanti i fan che puntano il dito contro la trasmissione di Maria De Filippi e in particolar modo contro i cantanti che quest'anno sono stati scelti come allievi ufficiali della scuola.

Il motivo? La maggior parte fa uso di autotune, un software che permette di correggere l'intonazione vocale dei cantanti, così da poter migliorare le imperfezioni durante le performance live.

'Nessun talento', scoppia il caos sui cantanti di Amici 23

L'appuntamento con Amici 23 prosegue con successo su Canale 5 e anche quest'anno non mancano le critiche nei confronti della trasmissione.

In particolar modo sui social sono tanti coloro che si lamentano per l'eccessivo uso dell'autotune che verrebbe fatto all'interno della trasmissione, visto che la maggior parte dei cantanti ricorre a questo software speciale per correggere le imperfezioni vocali.

"Io quest'anno non riesco a vedere questa roba. Nessun talento, solo autotune e qualche soffiata sul microfono e i giudici che si permettono pure di annuire", ha scritto un commentatore della trasmissione di Maria De Filippi.

'Degrado totale della musica', è caos per gli allievi di Amici 23

"Ma solo io quest'anno sento questo degrado totale della musica? Ma è possibile che non ci siano allievi in giro per l'Italia realmente talentuosi?", ha scritto un altro spettatore del talent show Mediaset.

"La classe di cantanti di questa edizione è davvero la più scarsa di sempre.

Nessuno si salva e tutti devono ricorrere all'autotune", ha scritto un altro spettatore di Amici 23.

"Ma quanto sono scarsi i cantanti di questa stagione? Non si salva davvero nessuno. Ridateci Angelina Mango, che lo scorso anno ci ha fatto sognare con la sua splendida voce", ha scritto ancora un altro spettatore del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Maria De Filippi domina gli ascolti della domenica con Amici 23

Intanto, però, gli ascolti registrati dalle prime puntate di Amici 23 su Canale 5 continuano a confermare l'alto gradimento del pubblico verso il talent show di Maria De Filippi.

La media ascolti registrati in queste settimane supera la soglia dei 2,8 milioni di spettatori in daytime, pari a uno share del 24% con picchi del 30%.

Numeri che, ancora una volta, hanno permesso alla conduttrice di Canale 5 di vincere la gara auditel della domenica pomeriggio totalizzando l'ascolto più alto del pomeriggio festivo, battendo così la concorrenza Rai rappresentata da Domenica In.