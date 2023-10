Il percorso di Michele Longobardi a Uomini e donne è giunto al capolinea. Come riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sul suo blog, la tronista Manuela Carriero ha deciso di eliminare il suo corteggiatore.

Rientrato a casa, Longobardi ha anche pubblicato una storia su Instagram che ai più è apparsa evidentemente eloquente.

Le parole di Longobardi

Sabato 7 ottobre è stata registrata una nuova puntata di U&D. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Manuela Carriero ha deciso di eliminare Michele Longobardi.

A quanto pare il corteggiatore e la tronista sarebbero usciti in esterna, ma fra i due ci sarebbe stato un diverbio.

Nel dettaglio, lo "spasimante" avrebbe più volte definito la tronista una persona senza iniziativa e poco incline al confronto nel momento in cui le vengono mosse delle critiche.

Da qui la decisione di separarsi: sulla via del ritorno per casa, Longobardi ha inoltre postato una storia su Instagram. Nello scatto si nota l'interno del vagone di un treno e a corredo la dicitura: "Conversazioni costruttive che non tutti sono in grado di affrontare" con il brano Coming Home di Skylar Grey in sottofondo.

I presunti motivi dell'eliminazione

Manuela Carriero potrebbe avere deciso di interrompere la conoscenza con Michele Longobardi anche perché infastidita da un video che gira su TikTok nel quale lo stesso Longobardi viene ripreso e taggato mentre si trova dal suo parrucchiere: "Pronto per andare in scena a Uomini e donne", "Grazie, perfetto", uno scambio che a detta di molti (e anche di lei) confermerebbe la teoria secondo cui l'ex corteggiatore fosse interessato solo all'apparire e non a conoscere sinceramente la tronista.

U&D: anticipazioni registrazione 7/10

Nel frattempo, sono state divulgate delle importanti anticipazioni riguardanti la registrazione di sabato 7 ottobre.

Nel Trono Classico, Manuela Carriero avrebbe accettato un nuovo corteggiatore di nome Tommaso e sarebbe uscita in esterna con Carlo. Cristian invece in esterna avrebbe baciato sia Valentina che Valeria, portando le due corteggiatrici ad avere un botta e risposta al vetriolo all'interno del dating show di Maria De Filippi.

In merito al Trono Over, Roberta Di Padua sarebbe stata al centro dello studio con Ermes ma avrebbe lamentato che i suoi corteggiatori sono poco attivi. Dal canto suo Marco avrebbe rivelato di essersi sentito oppresso durante l'esterna, ma la dama ha mostrato i messaggi ricevuti per discolparsi della cosa. Maurizio invece avrebbe deciso di interrompere la conoscenza con Gemma Galgani a causa delle continue critiche ricevute da parte della dama torinese.