Tra le anticipazioni della sesta puntata di Amici, spicca quella sull'ingresso di un nuovo allievo. A un mese dall'inizio delle lezioni, Raimondo Todaro ha fatto entrare il latinista Giovanni Tesse, un ragazzo che aveva già cercato di ottenere un banco. Un anno fa, però, il maestro di danza preferì prendere nel suo team Mattia Zenzola, il pugliese che poi ha vinto la scorsa edizione.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Giovedì 26 ottobre è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 29 ottobre: in rete, dunque, sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio, a partire da una novità nel cast.

Chi ha partecipato alle riprese del sesto speciale, infatti, racconta che Raimondo ha chiesto di aggiungere un banco ai 20 che compongono la classe 2023/2024.

Il maestro Todaro è stato conquistato ai casting da un latinista di nome Giovanni; per cercare di averle il giovane nella sua squadra, il professore ha dovuto convincere i colleghi commentando l'esibizione che ha fatto con Francesca Tocca.

Il regolamento del programma, dunque, prevede che per un nuovo ingresso devono dire "sì" più della metà degli insegnanti (quindi almeno 4 su 6), altrimenti la maglia non viene assegnata.

I 'no' dei professori di Amici

Nel corso della sesta puntata di Amici, dunque, Maria De Filippi ha interpellato tutti i professori chiedendo "banco sì o banco no" per Giovanni: ad acconsentire all'ingresso del latinista, sono stati quattro docenti su sei.

Oltre a Todaro, si sono schierati dalla parte del sì: Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo (pare che quest'ultimo l'abbia fatto solo per rispetto del collega e non perché colpito dal talento del ragazzo).

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, invece, si sono opposti dicendo che Tesse avrebbe dovuto affrontare una sfida oppure prendere il posto di uno dei titolari (con la sostituzione prevista dal regolamento) per conquistare la maglia.

Vista la maggioranza di risposte affermative, il latinista è ufficialmente un nuovo allievo della classe: il numero totale dei ragazzi del cast, dunque, sale da 20 a 21 anche perché nell'ultima registrazione non ci sono state eliminazioni.

Il passato ai provini di Amici

Il nuovo allievo di Amici, dunque, va ad arricchire la squadra capitanata da Raimondo: Giovanni si aggiunge a Nicholas e Gaia.

Chi segue il talent-show da diverso tempo, però, nelle ultime ore ha ricordato sul web che Tesse ha già partecipato ad una puntata dell'anno scorso: il giorno in cui è stata formata la classe della 22esima edizione, il pugliese si è esibito davanti alla commissione ma è stato proprio Todaro a bocciarlo.

Il ragazzo sperava di ottenere un banco già nella passata edizione, ma si è dovuto arrendere di fronte al "debole" che il maestro di latinoamericano aveva per Mattia Zenzola. Il vincitore di Amici 22, infatti, è stato l'unico a rappresentare lo stile di danza di Raimondo nelle ultime due stagioni del programma.

Tra le altre anticipazioni della sesta puntata (che andrà in onda su Canale 5 domenica 29 ottobre), spiccano: la vittoria di Mida sulla sfidante MonnaElisa, il silenzio di Maria sulla sfida di Holy Francisco (non è stata fatta e non si sa il perché), il primo posto di Mew nella gara canto e quello di Marisol in quella ballo, il ritorno di Giorgia nel ruolo di giudice e una maglia sospesa.

Vedendo di nuovo Ezio in fondo alla classifica, Anna Pettinelli ha deciso di mettere in stand-by il suo banco: la professoressa si è presa alcuni giorni per riflettere su cosa fare con il suo alunno, se dargli ancora fiducia oppure se mandarlo a casa visti i suoi scarsi risultati.