Nei giorni scorsi Beatrice Luzzi ha messo fine alla sua storia d’amore con Giuseppe Garibaldi nata al Grande Fratello, per averla offesa nel suo ruolo di madre. In particolare l’attrice ha chiuso ogni rapporto con il coinquilino, dicendogli di non voler sapere più niente di lui.

Al termine della nuova puntata andata in onda ieri sera, 26 ottobre, il ragazzo si è sfogato per essere finito in nomination, ed è stato abbastanza furioso con la 52enne: “Io pago tutta l’Italia per farle votare contro”.

Giuseppe Garibaldi scoppia a piangere dopo la nuova puntata: il duro sfogo con i coinquilini

Di recente Beatrice Luzzi ha preso le distanze da Giuseppe Garibaldi,per le frasi pesanti che le ha rivolto in una clip affermando che lei si disinteressa dei suoi figli. Prima dell’appuntamento serale di ieri, il ragazzo non ha nascosto di avere il timore di essere eliminato dal pubblico a seguito della rottura con l’attrice. Quando lui ha provato a farsi perdonare, infatti, ha ricevuto un netto rifiuto dalla 52enne: "Tu per me non esisti più, evitami da oggi in poi, per sempre". Il ragazzo, dopo quanto accaduto nel corso della nuova diretta su Canale 5, si è lasciato andare a un pianto disperato e a supportarlo ci hanno pensato i suoi compagni di gioco.

Anita ad esempio l’ha invitato a non chiudersi in se stesso: “Adesso riprendi tutta la serenità. Non hai sbagliato niente”. A provare a confortarlo è stato anche Mirko, dandogli questo consiglio: "Devi uscire sempre a testa alta, non perdere mai la dignità". Nonostante ciò, il 30enne calabrese ha continuato a esternare la sua profonda delusionee dicendo che avrebbe pagato tutta Italia per far votare contro Beatrice.

Giuseppe è una furia dopo essere finito in nomination: ‘Fuori da qui arrivo dove voglio’

Durante le nomination palesi della puntata di giovedì 26 ottobre 2023, Giuseppe è stato nominato anche da Grecia Colmenares e Alex Schwazer, e non appena si è conclusa la diretta su Canale 5 si è sfogato contro Beatrice Luzzi. Nello specifico il concorrente ha assicurato di far eliminare l’attrice qualora dovesse perdere il televoto di lunedì che lo vede in sfida con Massimiliano, Valentina, Grecia e Beatrice: “Lo faccio perché fuori da qui arrivo dove voglio”.

Beatrice Luzzi non ha perdonato Giuseppe Garibaldi: ‘Possiamo chiudere questo capitolo’

Sempre ieri sera, Beatrice Luzzi è rimasta nuovamente delusa dal comportamento del calabrese, per averla accusata di essere una giocatrice dopo aver detto che a lei non importa nulla dei suoi figli, visto che ha affermato: "Non c'è limite al peggio". Non appena Giampiero Mughini ha giustificato Giuseppe per la sua inesperienza, la concorrente che continua a essere la favorita del pubblico per le tante nomination superate, ha ribadito ancora una volta di voler continuare questo percorso senza il 30enne: “C'è solo tanta cattiveria. Sono stata sincera, penso che possiamo chiudere questo capitolo".