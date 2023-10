I professori di Amici sono stati tra i protagonisti assoluti della quarta puntata, registrata il 12 ottobre. Le anticipazioni, infatti, fanno sapere che Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini si sono scontrate su Mida: se la conduttrice radiofonica pensa che l'allievo non sia credibile nella maggior parte delle sue esibizioni, la showgirl si oppone per difenderlo. Pareri discordanti anche tra i docenti di ballo: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno contestato il giudizio di Todaro a Dustin. Fra i ragazzi è invece emerso che Petit guarda spesso e intensamente la compagna di classe Marisol.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nello speciale di Amici in cui c'è stato il primo provvedimento per le pulizie (Ezio non si è potuto esibire perché 16 suoi compagni l'hanno definito il più disordinato e il meno collaborativo nelle faccende di casa), non sono mancati i momenti di tensione tra i professori.

Mentre in studio era in corso la gara di canto giudicata da Emma Marrone, due insegnanti hanno espresso pareri opposti su Mida: Anna ha bocciato la performance dell'allievo su "Sotto il cielo di Roma", Lorella lo ha apprezzato così come la giurata del giorno.

Visti i tanti compiti che Pettinelli continua ad assegnare all'alunno della sua squadra, Cuccarini ha dato il via ad una lite che ha palesato le diverse visioni che le due hanno del talento in questione: la romana, in particolare, pensa che il ragazzo sia più adatto a fare lo "scalda pubblico" piuttosto che l'artista da palcoscenico.

I retroscena sulle riprese di Amici

Un altro insegnante che si è esposto molto nella puntata di Amici che andrà in onda il 15 ottobre, è Rudy Zerbi: il docente di canto ha giudicato gravemente insufficiente Ezio nel compito che gli ha assegnato in settimana.

Mentre interpretava il brano "Magnifico", infatti, l'allievo si è scordato alcune parole e anche per questo non ha convinto affatto il maestro.

Sul fronte ballo, Todaro ha evidenziato la differenza che ci sarebbe stata tra l'esibizione di Dustin e quella del professionista Umberto: di parere opposto si sono detti sia Alessandra Celentano che Emanuel Lo, pronti a contestare il collega pur di difendere il titolare di origini australiane.

L'unica sfida della giornata, invece, è stata giudicata da Irma Di Paola: la coreografa ha preferito Chiara a Denise perché pensa che la prima abbia più potenzialità e versatilità negli stili di danza.

Amori e corteggiamenti ad Amici

Tra una gara e l'altra, ieri pomeriggio ad Amici c'è stato anche tempo per fare un po' di Gossip.

Le anticipazioni che circolano sul web dalla sera del 12 ottobre, fanno sapere che Maria De Filippi ha indagato su un nuovo interesse che ci sarebbe tra i ragazzi. Dopo aver mandato in onda un video ironico sulle tecniche di seduzione di Petit, la conduttrice ha fatto notare a tutti che il giovane guarda spesso e intensamente una compagna di classe: la ballerina Marisol.

Visti i tanti "no" che dice di aver ricevuto nella sua vita, la padrona di casa del talent-show ha invitato il titolare della scuola a mettercela tutta affinché stavolta vada un po' meglio.

Le prime due coppie che si sono formate in casetta, invece, ieri si sono lasciate andare a dolci baci nelle pause pubblicitarie: Matthew ha coccolato Mew, Holy Francisco si è avvicinato a Sarah.

Un altro video che è stato mostrato al pubblico presente in studio, è quello sul diverso atteggiamento che assume la maestra Celentano quando sul palco ci sono i suoi allievi o quelli delle altre squadre.

Momento divertente anche quello sul rapporto tra Dustin e la lingua italiana: il ballerino di origini australiane sta studiando in casetta e i compagni lo aiutano a tradurre e a imparare nuove parole.