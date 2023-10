Terra Amara va in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni turche di Terra amara raccontano che Demir, scoperta la gravidanza dell'amante Umit, ordinerà ai suoi uomini di rapire e narcotizzare la giovane Kahraman allo scopo di farla abortire. Sevda, invece, proverà con qualche bugia a far credere a Yaman che Zuleyha non sia in realtà innamorata di lui al fine di tentare di far naufragare la coppia a favore di un legame tra la figlia Ayla e l'imprenditore turco.

Umit rivelerà a Sevda di essere sua figlia Ayla

Gli spoiler dello sceneggiato ospitato da Canale 5 svelano che Umit, nel bel mezzo dell'ennesimo litigio con Sevda, confesserà alla donna di chiamarsi in realtà Ayla ed essere la figlia che ha abbandonato a pochi mesi d'età.

Notizia che turberà molto Sevda tanto da farle venire un infarto, ma quando la cantante si rimetterà in forze dovrà fare i conti col ricatto di Umit, la quale sapendo di avere il genitore in pugno la obbligherà a provare a far naufragare il legame tra Demir e Zuleyha.

L'ex amante di Adnan senior, quindi, si vedrà costretta ad obbedire e cercherà di instillare nella mente del giovane Yaman, grazie a qualche abile bugia, che Zuleyha non sia davvero innamorata di lui. Sevda, difatti, farà presente a Demir che secondo lei Altun non ha mai dimenticato Yilmaz in quanto si reca troppo spesso al cimitero per fargli visita.

Le reiterate menzogne di Sevda diverranno un vero e proprio tarlo per Demir che, in preda alla confusione, chiederà consiglio ad Ali Rahmet, il quale saprà dargli un saggio suggerimento.

Demir ordinerà ai suoi uomini di rapire e narcotizzare Umit al fine di farla abortire

La relazione extraconiugale tra Demir e Umit sarà interrotta dall'imprenditore quando lo stesso si accorgerà di volersi dedicare a tutto tondo, sentimentalmente parlando, soltanto a Zuleyha.

Peccato, però, che la decisione di Yaman andrà a cozzare con la volontà della giovane Kahraman, la quale finirà per innamorarsi di lui e vorrà tenerlo legato a sé a ogni costo.

Umit fingerà di aspettare un figlio da Demir e la notizia della gravidanza arriverà ben presto alle orecchie di Zuleyha che finirà, in un colpo solo, per scoprire l'adulterio del marito e lo stato interessante della sua amante.

Se da un lato, Altun vorrà troncare la storia con Yaman, dall'altro lato il figlio di Adnan avrà invece in animo di far abortire la sua ex amante, in quanto sarà ignaro che tale gravidanza sia soltanto una bufala.

Demir, infine, ordinerà ai suoi uomini di rapire e narcotizzare Umit al fine di farla abortire, così poco dopo avverrà l'effettivo sequestro della ragazza.