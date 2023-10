Sabato 28 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Al termine della performance di Ricky Tognazzi, c'è stato un botta e risposta acceso tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo: la giurata ha chiesto al concorrente di non far intromettere la moglie nel suo percorso, altrimenti rischia di essere oscurato, a quel punto l'attrice ha insinuato che Lucarelli sia invidiosa della loro lunga storia d'amore.

Le parole di Lucarelli

Prima della performance di Ricky Tognazzi è stata mandata in onda una clip riguardante la settimana di prove da parte del concorrente e della sua insegnante.

A un certo punto è apparsa in sala prove Simona Izzo che si è resa protagonista di una gag col marito. Durante la puntata, poi Tognazzi ha effettuato la propria esibizione e al termine è corso in platea dalla consorte per darle un mazzo di rose in onore del suo onomastico.

Al momento dei giudizi della giuria, Selvaggia Lucarelli ha detto a Ricky che non aveva alcun senso, dopo una bella performance, andare dalla moglie per farle gli auguri di buon onomastico. Inoltre ha cercato di far capire a Tognazzi che è lui il concorrente e non Simona: "Ha troppa luce la coppia fuori da questa pista". La giurata ha spiegato al concorrente che continuando su questa strada potrebbe essere oscurato, nonostante faccia dei progressi dal punto di vista della gara.; ha quindi consigliato a Ricky Tognazzi di mettere un po' più in disparte la moglie, anche perché non la ritiene "un'esplosione di simpatia".

La replica di Izzo

Sentendo queste parole Simona Izzo ha chiesto immediatamente di poter replicare a Lucarelli, sostenendo di non avere mai pensato di togliere luce al marito, visto che lui ha personalità.

Poi ha accusato la giurata di essere invidiosa della loro storia d'amore: "Noi siamo una coppia da 38 anni e capisco che questo possa turbare Selvaggia, che forse ha storie meno stabili".

Inoltre secondo l'attrice, Lucarelli avrebbe detto delle cattiverie anche nella precedente puntata, ma in quel caso ha preferito restare in silenzio: "L’altra volta sei stata sgradevole, hai detto che i calci che dava ballando pensava di darli a me". Secondo la moglie di Tognazzi, si è trattata di una frase infelice visto che la violenza sulle donne è un tema d'attualità.

Il commento di alcuni telespettatori

Sui social alcuni telespettatori hanno affermato che Simona Izzo in più occasioni avrebbe dimostrato una certa invadenza nei confronti del percorso del marito Ricky, inoltre qualcuno ha giudicato fuori luogo la frase di Izzo sulla relazioni poco stabili di Selvaggia Lucarelli.

C'è stato però anche chi ha spezzato una lancia a favore dei coniugi Tognazzi-Izzo, sostenendo che Lucarelli dia i voti in base alla simpatia.