Alessandro Basciano è tornato a Verissimo per replicare alle ultime dichiarazioni della sua ex Sophie Codegoni. Tra gli argomenti trattati dal deejay c’è stato l’episodio del presunto schiaffo: Alessandro ha detto di non avere mai usato violenza fisica nel confronti della ex, nonostante abbia ammesso di avere un carattere piuttosto difficile.

Le dichiarazioni sul presunto schiaffo

La scorsa settimana, Sophie Codegoni aveva raccontato a Verissimo un retroscena legato a un viaggio a Mykonos, rivelando di avere ricevuto uno schiaffo solo per essersi fatta accompagnare in camera dal manager di Alessandro a sistemare i capelli.

Nella nuova intervista rilasciata da Silvia Toffanin, Basciano ha affermato: “Premetto che non c’è stato nessuno schiaffo. Perché dice che è arrivato a lei? Lei vuole, non so per quale motivo, infangarmi. Io sono il papà della sua bambina”. Il 34enne ha ammesso le proprie colpe spiegando di avere un carattere impulsivo e di usare spesso toni bruschi quando si arrabbia, ma nei confronti della sua ex Sophie ha detto di non avere mai avuto atteggiamenti violenti.

Alessandro Basciano ha poi aggiunto di aver discusso con il suo manager quella sera a Mykonos e che c’è stata una colluttazione, quindi nel momento in cui Codegoni si è messa in mezzo per stemperare sarebbe stata colpita per errore.

La versione di Basciano sul presunto tradimento

Durante la lunga intervista rilasciata a Verissimo, Basciano ha trattato anche il capitolo legato al presunto tradimento ai danni della ex Sophie Codegoni.

L'uomo ha spiegato di non avere mai tradito la mamma di sua figlia, aggiungendo che Luzma è in cerca di visibilità lo avrebbe incastrato.

Secondo Alessandro, Sophie avrebbe trovato il video sul telefono del manager e se lo sarebbe inviata da sola, aggiungendo che si tratta di un video ambiguo, ma che da parte sua non c’era alcun flirt in atto.

Il ringraziamento a Verissimo

Nell’ultima parte dell’intervista Alessandro Basciano ha voluto ringraziare Silvia Toffanin perché grazie al suo appello è riuscito a vedere la figlia Cèline dopo due settimane e mezzo.

Il deejay non comprende perché Sophie abbia paura di incontrarlo, ma crede che chi le sta dando dei consigli stia sbagliando. Inoltre ha affermato che Codegoni è diventata una persona completamente diversa da quella conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

Basciano nel ripensare alla loro relazione ha ammesso che hanno vissuto solamente un anno e mezzo di puro amore, successivamente sono iniziati i primi screzi causati da problemi di natura caratteriale. Oggi, Alessandro ha raggiunto la consapevolezza che i due non torneranno più insieme: “Andrò avanti con la mia vita”.