Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez starebbe vivendo un momento difficile. Stando ad una segnalazione riportato da Deianira Marzano, pare che la showgirl sudamericana abbia lasciato Milano per andare a vivere a Brescia con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Attualmente i figli Santiago e Luna Marì starebbero con i nonni materni e con i rispettivi padri.

La segnalazione

Martedì 10 ottobre, in una storia Instagram l'esperta di Gossip Deianira Marzano ha reso pubblico un messaggio ricevuto da una follower riguardante Belen Rodriguez.

"Belen da un mesetto si è trasferita a Brescia, vive con il nuovo fidanzato lì, ma da sola, i figli sono rimasti a vivere a Milano con i nonni Rodriguez, più i rispettivi padri (De Martino e Spinalbese) - si può leggere nel messaggio pubblicato da Deianira Marzano - Ti posso anche dire che ogni domenica (lo fanno già da 2/3 settimane) i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio). Insomma fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio".

Ovviamente si tratta solo di una supposizione, la segnalazione non è supportata da nessuna conferma o smentita da parte della diretta interessata.

Le parole di Fabrizio Corona

Due settimane fa circa anche Fabrizio Corona, ospite a Domenica In, ha parlato dell'attuale situazione di Belen Rodriguez.

L'ex re dei paparazzi ha in particolare lanciato una stoccata ad Alessandro Cattelan per avere ironizzato sulla mancata ospitata della showgirl nel programma Stasera c'è Cattelan evidenziando come effettivamente non stia bene in questo momento (la Rodriguez aveva declinato l'invito del presentatore proprio per motivi di salute).

A detta di Corona, la sua ex non starebbe attraverso un momento facile ed è quindi costretta in questo momento a stare lontano dal mondo della tv. Anche Mara Venier ha spiegato di avere invitato la Rodriguez a Domenica In sentendosi però opporre un rifiuto.

Belen Rodriguez ha perso peso dopo la rottura con De Martino

Ad oggi i motivi dell'ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino restano un mistero: entrambi hanno preferito non entrare nei dettagli.

Sebbene De Martino e la showgirl abbiano voltato pagina con i rispettivi partner, la conduttrice sudamericana sembrerebbe non attraversare un buon momento.

Nei pochi scatti pubblicati su Instagram, la 39enne si è mostrata molto magra. E' stata lei stessa a rivelare di avere perso molto peso in seguito all'ennesimo allontanamento dal marito.