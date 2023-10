Dalle anticipazioni di Terra Amara si evince che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) investirà uno sconosciuto a causa di una distrazione con delle conseguenze tragiche. A intervenire in suo aiuto però ci penserà Cetin Ciğerci (Aras Şenol), finendo dietro le sbarre del carcere per essersi assunto la responsabilità del terribile accaduto.

Trame turche, Terra amara: Demir seppellisce il cadavere di Sevda e chiede a Umit di fuggire

Gli spoiler sulle prossime puntate della telenovela in programmazione tra qualche mese, raccontano che Demir (Murat Ünalmış) soffrirà per la morte di Sevda Caglayan (Nazan Kesal) che considerava sua madre.

Quest’ultima morirà per mano della figlia Umit Kahraman (Hande Soral), nel tentativo di difendere il figliastro. Prima di morire la cantante dimostrerà a Yaman di averlo amato veramente come un figlio, e gli chiederà di proteggere la sua ex amante Umit.

Per non far finire in prigione la dottoressa, il ricco imprenditore seppellirà il cadavere di Sevda dopo aver fatto credere alla moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) di dover uscire di notte per supervisionare alcuni lavori in azienda. A questo punto Yaman chiederà a Umit di rifarsi una nuova vita lontano da Cukurova, rispettando l’ultimo desiderio della defunta matrigna Sevda, ovvero quello di aiutare sua figlia a fuggire.

Mujgan vittima di un incidente aereo, Cetin finisce dietro le sbarre del carcere

Nel contempo a seguito della morte improvvisa della dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) rimasta vittima in un incidente aereo, il fratello chiederà la custodia del piccolo Kerem Alì, orfano di entrambi i genitori. Ali Rahmet Fekeli per continuare a prendersi cura del bambino si recherà a Mercin in compagnia di Cetin per parlare con il suo avvocato, e purtroppo durante il tragitto investirà un uomo che esalerà l’ultimo respiro all’istante.Quando l’anziano uomo penserà di costituirsi alla polizia, Cetin sarà intenzionato ad assumersi la colpevolezza e quindi a far credere che si trovava lui alla guida dell’automobile.

Il marito di Gulten (Selin Genç) si farà arrestare, con la consapevolezza che Fikret (Furkan Palali) non riuscirà a ottenere l’affidamento di Kerem Alì senza lo zio Fekeli.

Intanto Betul (İlayda Çevik), la figlia di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e del dottor Sabahattin (Turgay Aydın), diventerà l’avvocato dell’azienda di famiglia Yaman dopo essere stata assunta da Demir su invito della moglie Zuleyha.