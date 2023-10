Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del 2024. Tra le novità spicca la cancellazione dell'appuntamento con Terra amara, la soap opera della fascia pomeridiana di Canale 5 incentrata sulle vicende degli abitanti di Cukurova.

In prime time, invece, spicca il ritorno in video di Can Yaman che sarà nuovamente protagonista della fiction Viola come il mare 2, al fianco di Francesca Chillemi.

La soap opera Terra amara chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2024

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 2024 prevede la cancellazione dal palinsesto di Terra Amara.

Con la quarta e ultima stagione di sempre, si arriverà al gran finale della soap opera turca che in questi mesi di messa in onda, ha saputo intercettare il gradimento del pubblico.

Gli ascolti sono buoni per la soap che, tutti i giorni, appassiona una media di oltre 2,8 milioni di fedelissimi spettatori.

Tuttavia, come è già successo in passato con altre soap importate dalla Spagna e dalla Turchia, si arriverà al fatidico e atteso finale.

Entro i primi mesi del 2024, saranno trasmesse le puntate conclusive di Terra amara e calerà così il sipario sulle vicende dei vari abitanti di Cukurova.

Il ritorno di Can Yaman in prime time: cambio programmazione Mediaset 2024

Il cambio programmazione riguarderà anche la fascia serale dove ci sarà spazio per il ritorno in video di uno degli attori più amati dal pubblico televisivo di Canale 5.

Trattasi del divo turco Can Yaman che, proprio in queste settimane, sta girando le nuove puntate della fiction Viola come il mare 2 con Francesca Chillemi.

La messa in onda della fiction è prevista nel corso del 2024: molto probabilmente andrà in onda durante la stagione primaverile.

E poi ancora, tra le novità della programmazione Mediaset del 2024 spicca il ritorno in prime time del serale di Amici 23, condotto come sempre da Maria De Filippi.

Paolo Bonolis e Maria De Filippi in prime time nella programmazione del 2024

Il talent show tornerà in onda nella fascia serale dopo gli appuntamenti del daytime pomeridiano che andranno in onda, come di consueto, fino a fine marzo quando poi ci sarà spazio per il ritorno del talent show nella prestigiosa fascia serale di Canale 5.

Grande attesa anche per il ritorno di Paolo Bonolis che, dal prossimo gennaio 2024, tornerà ad essere il mattatore della fascia preserale di Canale 5.

Il conduttore è confermato al timone di Avanti un altro, il game show che sarà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti al posto delle trasmissioni condotte da Gerry Scotti.

Paolo Bonolis sarà mattatore anche in prime time con la nuova edizione di Ciao Darwin, di cui sono previste una serie di puntate inedite nel corso della stagione primaverile, tra marzo e maggio 2024.