Nelle prossime puntate di Terra Amara, Zuleyha si ritroverà in pericolo di vita dopo essere stata aggredita da Fikret. Il nipote di Fekeli abbandonerà la donna nel bosco per poi pentirsi amaramente del gesto compiuto. Intanto scatterà l'allarme alla tenuta della famiglia Yaman e inizieranno le ricerche di Zuleyha. A esse si aggiungerà anche Demir, tornato in fretta e furia in città, appena venuto a conoscenza della scomparsa della moglie.

Fikret aggredisce Zuleyha nel bosco: anticipazioni Terra amara

La vendetta di Fikret contro Demir porterà il nipote di Fekeli a prendersela pure con Zuleyha.

Tutto inizierà nel momento in cui la donna sorprenderà Fikret nela tenuta degli Yaman, mentre starà tentando di rubare un quadro appartenuto ad Adnan senior.

Zuleyha, insospettita dallo strano comportamento dell'uomo, deciderà di seguirlo con la sua auto. Vorrà vederci chiaro sulla faccenda ma, purtroppo, Fikret si accorgerà di essere seguito. L'uomo quindi, si fermerà e obbligherà Zuleyha a scendere dal veicolo. La reazione di Fikret sarà rabbiosa, tanto da arrivare ad aggredire Zukeyha lasciandola poi ferita nel bosco.

Zuleyha rischia di morire nelle prossime puntate di Terra amara

Fikret si pentirà presto del gesto, ma ormai sarà tardi. Zuleyha sarà ferita, cercherà di raggiungere la sua auto, ma rimarrà incastrata con un piede in una tagliola che la ferirà ulteriormente.

Impossibilitata a muoversi, la moglie di Demir rimarrà per ben due giorni senza cibo né acqua, rischiando la vita.

Nel frattempo, alla tenuta, tutti saranno in apprensione per le sorti di Altun. La donna sembrerà essere svanita nel nulla e scatterà l'allarme. Saranno Sevda e Saniye le più preoccupate, mentre Demir sarà all'oscuro della sparizione della moglie, visto che sarà fuori città con Umit.

Scatta l'allarme a villa Yaman: iniziano le ricerche di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara, rivelano che Demir saprà della scomparsa di Zuleyha solo dopo tre giorni. Lo scoprirà nel momento in cui telefonerà alla villa per sapere come stanno Adnan e Leyla.

Sarà Sevda in lacrime, a raccontargli che Zuleyha non si trova. Demir appena appresa la notizia, si precipiterà a Cukurova per aggiungersi alle squadre di ricerca.

Solo in questo momento, si renderà conto di non poter vivere senza la moglie. Quindi la sua relazione extraconiugale con Umit sembrerà sul punto di chiudersi. Fortunatamente, Fikret, in preda ai sensi di colpa, confesserà il suo terribile gesto a Fekeli. Insieme torneranno nell bosco per cercare Altun.