Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre. Le novità riguarderanno la messa in onda della fiction Anima gemella con Daniele Liotti, la quale saluterà definitivamente il suo affezionato pubblico. Per quanto riguarda, invece, il Grande Fratello 2023 nonostante gli ascolti poco soddisfacenti registrati in queste settimane, la programmazione non risulta a rischio e proseguirà regolarmente nella fascia serale di Canale 5.

Grande Fratello non si sposa: cambio programmazione Mediaset novembre 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di novembre non prevede modifiche per la messa in onda del Grande Fratello.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione come opinionista di Cesara Buonamici, in queste settimane di messa in onda ha registrato ascolti ben al di sotto delle aspettative.

A distanza di un mese dall'inizio di questa edizione, il cast misto di concorrenti vip e nip sembra non aver convinto fino in fondo il pubblico e gli ascolti ne sono una chiara dimostrazione.

La media auditel, infatti, si è assestata sulla soglia dei 2,2 milioni di spettatori al giorno pari ad uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Grande Fratello non subisce variazioni nella programmazione Mediaset di novembre

Ebbene, nonostante gli ascolti poco soddisfacenti che il Grande Fratello ha registrato nel corso di queste settimane, non sono previste variazioni di programmazione in prime time.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti regolarmente con la doppia puntata settimanale, in programma di lunedì e giovedì sera su Canale 5.

Questo sarà il palinsesto ufficiale del reality show per il mese di novembre mentre, cambiamenti e variazioni potrebbero verificarsi durante il prossimo dicembre.

Per quanto riguarda le fiction, invece, con il mese di novembre si arriverà al gran finale della prima stagione di Anima Gemella.

Stop per Anima gemella in prime time: cambio programmazione Mediaset novembre

Trattasi della nuova serie televisiva Mediaset in quattro serate che vede protagonista l'attore Daniele Liotti, tornato nuovamente a recitare in una fiction del Biscione a distanza di un po' di anni dal suo ultimo lavoro.

La quarta e ultima puntata di Anima gemella sarà trasmessa mercoledì 1° novembre in prime time dalle 21:30 circa.

A quel punto, quindi, calerà il sipario sulla prima stagione della fiction e bisognerà capire quale sarà la decisione dei vertici Mediaset in merito al futuro della serie. Al momento, infatti, non vi sono ancora conferme e notizie certe su quello che sarà il futuro di Anima Gemella e sulla realizzazione di una possibile seconda stagione, da trasmettere nel corso della prossima stagione televisiva.