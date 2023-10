Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata di lunedì 9 ottobre. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche nella fascia mattutina, dove salterà l'appuntamento quotidiano con È sempre mezzogiorno, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici.

Al pomeriggio, invece, nonostante la delicata situazione in Israele, non sono previsti speciali del Tg1 in daytime, dove è confermata la messa in onda de Il Paradiso delle signore 8 in prima visione assoluta.

Salta È sempre mezzogiorno in daytime: cambio programmazione Rai del 9 ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del 9 ottobre prevede uno stop per È sempre mezzogiorno, il programma quotidiano condotto da Antonella Clerici.

Il palinsesto della rete ammiraglia Rai questo lunedì subirà delle modifiche dovute alla messa in onda di uno speciale del Tg 1 dedicato al ricordo delle vittime della tragedia del Vajont.

La messa in onda di questo speciale è prevista a partire dalle 10:45 circa e andrà avanti fino alle 12:55, quando poi la linea passerà alla seconda parte di Storie Italiane, il talk show mattutino di Rai 1 condotto con successo da Eleonora Daniele.

Antonella Clerici si ferma in daytime: cambio programmazione Rai 9 ottobre

Di conseguenza, per la messa in onda di questo speciale Tg 1 previsto nella fascia mattutina, salterà l'appuntamento con il programma culinario condotto da Antonella Clerici.

È sempre mezzogiorno, eccezionalmente per questa settimana, riprenderà la sua regolare programmazione a partire da martedì 10 ottobre, come sempre nello slot orario che va dalle 12 alle 13.25 circa.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione del pomeriggio del 9 ottobre 2023, non sono previste variazioni di messa in onda per le trasmissioni in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle signore 8 non salta nella programmazione Rai del 9 ottobre

Malgrado la delicatissima situazione della guerra in Israele, il palinsesto odierno di Rai 1 non prevede la messa in onda di nessuno speciale del Tg 1.

Di conseguenza, al termine dell'appuntamento con La Volta buona, ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova puntata inedita de Il Paradiso delle Signore 8.

La soap opera con Vanessa Gravina, Emanuel Caserio e Roberto Farnesi è confermata ufficialmente nella programmazione del pomeriggio di oggi, con un episodio che si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Salvo, il quale si renderà conto che deve mollare la presa con Elvira.

Il barista, infatti, ha avuto modo di vedere dal vivo il nuovo fidanzato della venere e a quel punto ha capito che non potrà fare altro che accettare la "nuova vita" di Elvira, la quale sembra essere felice col suo nuovo fidanzato.

Intanto Vittorio e Roberto si renderanno conto che ci sono delle irregolarità nel bilancio del Paradiso e proveranno a correre subito al riparo.

Al termine della soap, la linea passerà ad Alberto Matano per un nuovo appuntamento con La Vita in diretta, con tutti gli aggiornamenti su quanto sta accadendo in Italia e nel mondo.

In prime time spazio a Imma Tataranni 3 con Vanessa Scalera

In prima serata, invece, confermato l'appuntamento con la terza puntata della fiction Imma Tataranni 3 con Vanessa Scalera che, in queste prime settimane di programmazione su Rai 1, ha subito ritrovato il suo affezionato pubblico, toccando punte di share del 28%.

Numeri che hanno permesso alla serie tv di avere la meglio nel prime time, battendo nettamente gli ascolti del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

In seconda serata, al termine della fiction, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma Cose nostre.