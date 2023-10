Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 previste prossimamente su Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria che, dopo aver dovuto affrontare la distanza da Vito, avrà modo di rivederlo rientrare a Milano.

Spazio anche a Stefania, che nel corso dei prossimi appuntamenti avrà modo di rimettere piede in città e la sua presenza non passerà affatto inosservata.

Maria e Matteo sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Maria si troverà al centro delle dinamiche della soap opera per la sua crisi con Vito.

La presenza di Matteo Portelli finirà per scombussolare la stilista del grande magazzino milanese, la quale si renderà conto che il ragazzo non le è per niente indifferente.

Per tale motivo Maria finirà per mettere in discussione i sentimenti che prova per Vito, tanto che i suoi familiari si renderanno conto che qualcosa sta cambiando in lei.

Insomma un periodo molto delicato per Maria, la quale però farà i conti col ritorno a Milano del suo fidanzato e promesso sposo.

Vito torna e scombussola Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Vito, dopo un lungo periodo trascorso in Australia, rimetterà piede a Milano e finirà così per scombussolare la vita di Maria.

Perché nel frattempo il rapporto tra la stilista e Matteo crescerà sempre più dopo che il ragazzo verrà assunto come contabile del grande magazzino di Vittorio Conti e di conseguenza trascorrerà gran parte delle sue giornate a stretto contatto con Maria.

La figlia di Ciro sarà in grande difficoltà e dovrà fare una scelta tra i due uomini che ruotano nella sua vita.

Chi avrà la meglio?

Il rientro in città di Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Gli spoiler delle prossime puntate inedite de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Stefania.

Dopo un lungo periodo di assenza, in seguito al suo trasferimento in America, Stefania avrà modo di rientrare per qualche tempo a Milano e riabbracciare tutti i suoi amici di vecchia data.

La presenza di Stefania non passerà inosservata, dato che la ragazza avrà modo di raccontare la sua nuova vita americana e svelerà dei dettagli sulla sua storia d'amore.

Al momento non è previsto nessun rientro in scena per Gemma, che al termine della passata stagione della soap aveva annunciato la sua gravidanza.

I fan de Il Paradiso delle signore 8 sperano nel rientro in scena di Gemma

Non si sa se Gemma rientrerà o meno nel corso di questa ottava stagione della soap opera, anche se i fan de Il Paradiso delle signore sperano di poter avere degli aggiornamenti sulla sua gravidanza.

Intanto, dopo circa un mese di programmazione quotidiana su Rai 1, l'appuntamento con la soap opera è tornato a dare grandi soddisfazioni nella fascia del pomeriggio registrando punte di share che hanno già sfiorato il muro del 21% e picchi superiori al 25%, tenendo testa al daytime di Amici 23 trasmesso su Canale 5.