Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily creata da Wayne Doyle, in merito agli episodi di martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, raccontano che Guido Del Bue e Mariella Altieri parleranno a Bice Cerruti del modo discutibile in cui tratta suo figlio Gerry, nel frattempo Eduardo Sabbiese finirà per sfogarsi coi suoi uomini a causa della frustrazione legata alla fine della storia con Clara Curcio. Damiano Renda, nel mentre, continuerà la sua avventura da infiltrato, intanto Roberto Ferri e Marina Giordano accoglieranno Ida Kolavenko.

Viola Bruni, infine, sarà alle prese con una grande confusione in merito alle faccende di cuore essendo divisa tra i sentimenti che nutra per Damiano e il marito Eugenio.

Confusione amorosa per Viola, Eduardo scosso per la fine della storia con Clara

Gli spoiler italiani di Un posto al sole, per ciò che concerne le puntate del 17 e 18 ottobre, evidenziano che Viola, a seguito dell'ultima parentesi passionale avuta con Damiano, si troverà nel bel mezzo di un caos emotivo non indifferente. La maestra, difatti, sarà fortemente indecisa se porre fine al matrimonio con Eugenio Nicotera e vivere appieno la storia con Renda oppure continuare il suo percorso come moglie del magistrato.

Complice l'inaspettata conclusione della storia con Clara, Eduardo finirà per sfogare la sua frustrazione coi suoi scagnozzi.

Moti d'antipatia tra Roberto e Otello

Le trame nostrane della soap opera targata Rai, per ciò che riguarda gli episodi di martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, anticipano che a Palazzo Palladini, proprio quando Raffaele Giordano è in vacanza, la forte antipatia reciproca tra Otello Testa e Roberto potrebbero finire per arrecare al portiere un bel guaio quando tornerà in guardiola.

Viola, successivamente, deciderà di esternare le sue attuali paturnie amorose a Diego, nel frattempo l'operazione segreta di Damiano come infiltrato nel clan mafioso capitanato da Eduardo proseguirà imperterrita.

Ida ignorerà che Lara ha ancora degli assi nella manica

La mamma del piccolo Tommaso sarà accolta da Marina e Roberto, durante gli episodi di Un posto al sole che saranno trasmessi sulla terza rete Rai martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, ma la giovane Kovalenko ignorerà del tutto che Lara Martinelli ha ancora qualche asso nella manica da sfoderare contro di lei.

Agli occhi di Mariella e Guido il comportamento di Bice nei riguardi di suo figlio Gerry andrebbe mutato e alla svelta. A fronte di ciò, Altieri e Del Bue prenderanno il coraggio a quattro mani e affronteranno lo spinoso problema con Cerruti.

Come reagirà Bice alle critiche dei suoi amici?