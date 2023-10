Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di novembre. Le novità riguarderanno in primis il palinsesto serale della rete ammiraglia, dato che si arriverà al gran finale delle fiction di successo trasmesse in queste settimane in prima visione assoluta, tra cui Cuori 2.

In daytime, invece, andrà avanti l'appuntamento con Reazione a catena, il quiz preserale condotto da Marco Liorni che non cederà ancora la linea al ritorno de L'Eredità.

Stop per Cuori 2 in prime time: cambio programmazione Rai novembre 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di novembre, prevede lo stop in prime time per Cuori 2, la serie tv con protagonista Pilar Fogliati, che sta andando in onda di domenica sera sulla rete ammiraglia.

Sei le puntate previste di questo secondo capitolo della fiction che ha debuttato con una media superiore ai 3 milioni di spettatori e punte del 25% di share durante la messa in onda.

L'appuntamento conclusivo con Cuori 2 è in programma per domenica 5 novembre, in prime time dalle 21:30 circa, dopodiché calerà il sipario sulla fiction, in attesa di scoprire se la Rai avrà intenzione di mettere in cantiere e quindi produrre la terza stagione.

Blanca 2 saluta il suo pubblico: cambio programmazione Rai novembre

Tuttavia, Cuori 2 non sarà l'unica fiction di questo autunno che saluterà il suo pubblico nel corso del mese di novembre.

Il cambio programmazione riguarderà anche l'appuntamento con Blanca 2, la serie con Maria Chiara Giannetta tornata in onda in prima visione assoluta con un ciclo di sei nuove puntate che troveranno spazio nel prime time del giovedì.

L'appuntamento con Blanca 2 saluterà il suo affezionato pubblico nel corso della serata di giovedì 9 novembre, quando andrà in onda la puntata conclusiva di questo secondo capitolo che, al debutto, ha ottenuto un ascolto medio di oltre 4 milioni di spettatori nella fascia serale.

Reazione a catena allunga nel preserale: cambio programmazione Rai novembre

Il cambio programmazione Rai del mese di novembre riguarderà anche la fascia del preserale, dove proseguirà regolarmente l'appuntamento con Reazione a catena.

Il quiz a premi condotto da Marco Liorni quest'anno proseguirà la sua regolare messa in onda fino alla fine di dicembre.

Di conseguenza, tutti coloro che attendono con trepidazione il ritorno in video de L'Eredità dovranno aspettare un po' di tempo prima di rivedere il quiz su Rai 1.

Le nuove puntate de L'Eredità saranno in onda solo a partire dal 1° gennaio 2024 su Rai 1: al timone del programma arriverà Pino Insegno attualmente alla guida de Il Mercante in fiera su Rai 2, che sta ottenendo ascolti decisamente bassissimi.