Can Yaman e Demet Ozdemir hanno fatto sognare milioni di telespettatori di più paesi nella Serie TV turca Daydreamer - Le ali del sogno.

Dopo un periodo di allontanamento, i due potrebbero nuovamente recitare insieme in una nuova serie tv girata in Italia.

Demet Ozdemir verso l'Italia per una nuova serie tv con Can Yaman

Secondo alcune indiscrezioni del settimanale Di Più Tv, dopo la partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, Demet Ozdemir potrebbe nuovamente fare ritorno in Italia per un nuovo progetto lavorativo accanto al collega Can Yaman.

L'amato duo turco ha avuto un particolare successo anche in Italia grazie all'interpretazione di Sanem e Can nella serie tv turca Daydreamer.

Can Yaman vive a Roma ormai da anni: l'attore turco si è trasferito in Italia per i progetti lavorativi che lo vedono tuttora coinvolto. Infatti, dopo il successo della prima stagione di Viola come il mare, è attualmente impegnato nelle riprese delle puntate della seconda stagione accanto a Francesca Chillemi.

L'incontro tra Demet e Can sarebbe avvenuto proprio a Roma, dove Can avrebbe proposto alla collega di trasferirsi per intraprendere insieme un nuovo capitolo professionale e di fare il grande salto, soprattutto ora che è libera da impegni.

Secondo tali rumor, Demet starebbe sostenendo una serie di provini e potrebbe ottenere una parte da protagonista in una fiction Mediaset.

L'attrice avrebbe ricevuto consigli in merito proprio dal collega Can. Alcuni produttori starebbero quindi studiando una nuova serie per metterli insieme sul piccolo schermo dato il successo della coppia.

La chimica sul set e le voci di flirt tra Can e Demet

La particolare chimica sul set tra i due attori protagonisti di Daydreamer ha sempre fatto sperare i fan di rivederli nuovamente recitare insieme e ha anche destato voci di un presunto flirt.

In realtà non è mai stato confermato pubblicamente nulla di certo a livello sentimentale tra i due, che sono stati fotografati insieme l'ultima volta in occasione dell'evento Disney dello scorso anno.

Dopo la storia d'amore con Diletta Leotta, Can Yaman sarebbe attualmente single, così come Demet Ozdemir che, dopo la fine del matrimonio con il cantante turco Oguzhan Koc, non frequenterebbe nessuno.

Infatti, quest'estate, a Demet è stato falsamente attribuito un flirt con il famoso dj greco Dj Sergio, con il quale sarebbe invece legata solo da un'amicizia solida.

Il Festival del Cinema di Venezia: l'assenza di Yaman

Demet Ozdemir è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia come Migliore attrice internazionale per la sua interpretazione ne La ragazza e l'ufficiale. Lo scorso anno, allo stesso evento, era presente anche Can Yaman e questo ha fatto sì che i fan sperassero di assistere ad un incontro tra i due attori tuchi, ma ciò non è avvenuto. Lo stesso attore, infatti, ha pubblicato un post su Instagram (successivamente cancellato) per chiarire la situazione: "Giusto per essere chiari, questa volta non verrò a Venezia.

Faccio spazio agli altri senza rubare la scena". In questa precisazione, i fan avevano letto una volontà dell'attore di rispettare la presenza di Demet Ozdemir e farsi da parte o addirittura di non voler vedere l'ex collega.