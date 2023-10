Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello, Claudio Roma è intervenuto a Casa Chi (programma condotto online da Sophie Codegoni e dai giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri) parlando in modo particolare della querelle Varrese-Baci.

Le dichiarazioni dell'ex gieffino

Claudio Roma ha avuto poco tempo per conoscere i concorrenti del GF, ma non per questo si è tirato indietro dall'esprimere un giudizio sull'affaire che vede protagonisti Massimiliano Varrese e Heidi Baci.

"A lui piace Heidi, ma non a tal punto. È un attore, anche bravo.

Si sta allenando. Non voglio che passa come un complimento. Io in Casa sono stato buono perché non volevo essere massacrato. Ora che sono fuori dico la mia. Lui ha cavalcato la situazione perché ha capito che fuori piace molto questa cosa”.

“Quindi si è un po’ allenato sulla recitazione e continua - ha proseguito Roma - È arrivato al punto di non potersi tirare indietro e non si aspettava una reazione simile da parte di Heidi. A lui piace un po’, ma non è così cotto come vuole far credere. Massimiliano è molto furbo e poco guru”.

“A Massimiliano piace Heidi ma è un’attore.

Ha cavalcato la situazione perchè ha capito che fuori piace molto questa cosa.

Quindi sta continuando questa recita.

Massimiliano è MOLTO FURBO e POCO GURU.”



Le parole sull'eliminazione

Nell'intervista rilasciata a Casa Chi, l'ex concorrente ha cercato anche di dare una risposta alla sua eliminazione dal reality show.

Senza dubbio Claudio sarebbe voluto restare ancora nella casa di Cinecittà per raccontare la sua storia: dal suo punto di vista i telespettatori avrebbero deciso di eliminarlo per via dello scontro avuto con Fiordaliso.

In quell'occasione il concorrente disse che la cantante non meritava di stare al GF, perché a differenza degli altri aveva già realizzato tutti i suoi sogni.

Roma ha precisato di avere chiarito con la diretta interessata, ma gli dispiace che i telespettatori non abbiano compreso il suo ragionamento.

Il percorso di Claudio

Claudio Roma ha avuto poco tempo per integrarsi all'interno del programma. Era diventato concorrente nel corso della seconda puntata finendo nel tugurio con altri compagni d'avventura.

Dopo avere avuto la possibilità di confrontarsi con gli altri concorrenti è stato protagonista dello scontro con Fiordaliso. Ma non è tutto, quando si trovava nel tugurio aveva anche criticato Alfonso Signorini per aver pronunciato una parola a suo dire inopportuna sul suo passato burrascoso.

Durante l'intervista lo stesso Claudio ha infine riferito di non avere compreso l'atteggiamento di Massimiliano Varrese nei suoi confronti: essendo un 'guru' anziché escluderlo dal gruppo avrebbe dovuto aiutare a farlo integrare.