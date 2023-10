Durante la serata di ieri, al Grande Fratello è scoppiato un nuovo litigio che ha visto Beatrice Luzzi scontrarsi con tutti i suoi compagni d'avventura. Dopo averla visto in piscina da sola, Giuseppe Garibaldi ha deciso di raggiungerla per consolarla. Il concorrente calabrese si è detto dispiaciuto per i continui attacchi all'attrice e ha ipotizzato che potrebbero avercela con lei perché hanno capito che è un personaggio amato dai telespettatori.

I consigli di Giuseppe

“A me non importa cosa possono pensare loro - ha dichiarato nel corso del confronto Giuseppe - Mi dispiace troppo vederti in questa situazione.

Dopo magari vado a parlare con loro e gli dico che così non va bene. Proverò a dirgli di trovare un compromesso. Loro devono dire le cose con esempi pratici, spiegandoti cosa non va bene, mentre tu risponderai a tua volta dicendo ciò che ti fa stare male. Forse se vengono contro di te vuol dire che hanno paura perché sei la più forte. Sei una donna con carattere. Io sono certo che i tuoi figli sono orgogliosi di te, fidati”.

Cuoricino di un Garibaldi che sta con lei cosciente(?) del rischio di mettersi gli altri contro.

"Sei una donna con i contro[coglīoni]. È massacrante, ma pure loro con gli stessi giochi"#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/PD8GgwmX4I — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 4, 2023

La versione Beatrice

Dopo avere ascoltato attentamente Giuseppe, Beatrice lo ha ringraziato per essere andato da lei chiedendogli però di non parlare con gli altri concorrenti per evitare nuovi screzi: “Se tu vuoi vedermi serena, per loro non è così.

Io non posso essere il punching ball di tutti. Se dovessi andarmene io su chi si accaniscono? Chi nominano? Non è facile trovarsi nella mia situazione. Non so se quanto detto prima a Paolo o agli altri avrà fatto capire qualcosa. Ti tengono in un angolo con un ruolo e vogliono far passare la cattiva che ha tutti contro. La cattiveria è in chi pensa certe cose e in chi mi attacca in quel modo brusco“, ha dichiarato la Luzzi.

I motivi della discussione

Durante un gioco proposto dagli autori, Beatrice è stata definita dalla maggior parte dei concorrenti una persona "falsa". Infastidita ha deciso di fare presente la cosa e ha chiesto a tutti di "cambiare bersaglio". Ad un certo punto Paolo Masella, con sarcasmo, ha chiesto perché il giorno prima della puntata si sia vestita di nero quando gli altri giorni indossa sempre abiti colorati.

Spiazzata per l'affermazione del coinquilino, Luzzi ha sostenuto che Masella sarebbe una persona cattiva. In pochi istanti la situazione è degenerata, tanto che la regia ha deciso di silenziare i microfoni.

Poco dopo in giardino, i concorrenti hanno sostenuto come Beatrice abbia esagerato con i modi e con i toni, in quanto al culmine della lite avrebbe consigliato al Masella di tornare a fare il macellaio.