Dopo alcuni giorni di convivenza al Grande Fratello, il rapporto tra alcuni concorrenti inizia a scricchiolare.

A quanto pare Massimiliano Varrese non ha digerito il rifiuto di Heidi Baci, che ha dichiarato di non essere interessata ad approfondire una conoscenza con lui, ed ha quindi iniziato ad avere un atteggiamento più distaccato. La concorrente è stata però in un certo senso rimproverata da Alex Schwazer stando al quale non avrebbe dovuto rifiutare in quel modo Varrese.

Le parole di Alex

"Tu sei stata molto chiara in tugurio con lui? No, il tuo atteggiamento non era chiaro.

In diretta non dovevi rispondere a nome suo quando gli è stato chiesto se fosse innamorato e poi dovevi uscirne con più eleganza". Secondo Alex dunque, non è stato opportuno per Massimiliano sentirsi opporre un "no" secco in prima serata davanti a milioni di telespettatori. Poi ha aggiunto: "Capisci adesso perché Massimiliano è arrabbiato? Ha il suo motivo perché è stato fatto passare per quello che ce l'ha con tutti e lo devi capire anche tu".

Alex ad Heidi: -“Lui ha il suo motivo per essere arrabbiato”



Colpevolizzare e far sentire in colpa una donna solamente per aver detto di no (ripetute volte) alle avance di un uomo che non le piace, Alex ritornatene sul tapis roulant #GrandeFratello #gfpic.twitter.com/LnOghRrUQR — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 4, 2023

Dopo avere ascoltato la versione di Alex, Heidi ha cercato di spiegare la propria posizione.

La ragazza ha riferito di essere andata nel panico provando a sua volta un certo imbarazzo.

Il precedente

In più occasioni Varrese ha riferito di essere interessato ad Heidi Baci che ha però sempre evidenziato di non essere interessata ad alcun rapporto speciale con il coinquilino. Il motivo? La differenza d'età che la spingerebbe a non andare oltre ad un semplice rapporto di amicizia.

Utenti indignati per la ramanzina dello sportivo

La presa di posizione di Alex nei confronti di Heidi non è passata inosservata ai telespettatori del reality show. Sul social X, la maggior parte degli utenti ha preso le difese della 25enne di Pescara: "Traumatizzare e far sentire in colpa una donna solamente per aver detto di no (ripetuto più volte) alle avance di un uomo che non le piace".

Un altro utente ha affermato: "Alex sei un maleducato e arrogante". A detta di un ulteriore utente invece, non sarebbe corretto che Heidi venga criticata solo per avere rifiutato il corteggiamento di un uomo tra l'altro molto più grande di lei.

Massimiliano secondo qualcuno vorrebbe passare per la vittima di turno mentre altri utenti hanno infine puntato il dito contro gli autori, che complice l'assenza di altre dinamiche stanno continuando a dare corda ad una situazione mai esistita dato che la Baci ha più volte dichiarato il disinteresse nei confronti del compagno di avventura.