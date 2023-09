Alex Schwazer è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Tra i marciatori che hanno fatto la storia dell'atletica italiana, nel 2008 vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino. Negli anni è al centro della scena mediatica a causa della squalifica per doping.

Quanti anni Alex Schwazer? Carta d'identità

Nome e cognome: Alex Schwazer

Luogo di nascita: Vipiteno (Bolzano)

Data di nascita: 26 dicembre 1984

Età: 38 anni

Peso: 73 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Professione: marciatore

Segno zodiacale: Capricorno

Cosa fa nella vita Alex Schwazer

Alex Schwazer inizia a praticare l'atletica leggera a 15 anni.

Specializzato in marcia, vince la prima medaglie internazionali ai Mondiali di Osaka nel 2007, portando a casa un bronzo. Il suo obiettivo è l'oro e realizza questo sogno durante i Giochi olimpici di Pechino 2008, quando vince il titolo nella 50 chilometri, stabilendo anche il record olimpico della specialità (3h37'09").

La sua carriera in ascesa incontra una fase di stallo nel 2012, quando viene annunciata la sua positività all'Epo, l’eritropoietina, un ormone che stimola la produzione di globuli rossi. Viene così escluso dal Coni dai Giochi olimpici del 2012. Il Comitato olimpico nazionale, su richiesta del Tribunale Nazionale Antidoping, sospende l'atleta da qualsiasi attività sportiva.

Sottoposto a indagine, Alex Schwazer affronta il processo penale.

Nel 2021 il Gip del Tribunale di Bolzano dispone l'archiviazione del procedimento penale per "non aver commesso il fatto". Nonostante ciò l'archiviazione non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia Mondiale antidoping, per tale motivo l'atleta risulta squalificato dall'attività sportiva fino al 2024.

La vita privata

Tra il 2007 e il 2012 intraprende una relazione sentimentale con la pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina Kostner.

Nel 2016, invece, frequenta Kathrin Freund. I due si sposano nel 2019 e dalla loro relazione nascono due figli: Ida, nata nel 2017, e Noah, nato nel 2020.

Alex Schwazer, la partecipazione a Pechino Express e altre curiosità

Negli anni Alex Schwazer partecipa a diversi reality show: nel 2022 prende parte a Pechino Express in coppia con Bruno Fabbri, medico dello sport. Mentre l'11 settembre del 2023 Alex Schwazer entra nella casa del Grande Fratello.

Nel novembre del 2021 esce la sua biografia, Dopo il traguardo, in cui racconta il suo punto di vista sulla vicenda di doping che l'ha visto coinvolto. L'atleta racconta anche la sua voglia di tornare a gareggiare infatti, come ha raccontato dentro la casa del Grande Fratello, vorrebbe partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. Tecnicamente in questo momento non può farlo, perché la sua squalifica decade il 7 luglio 2024, e il termine massimo per qualificarsi è il 30 giugno dello stesso anno.