Mercoledì 4 ottobre la puntata di U&D è stata dedicata in gran parte alla conoscenza tra Gemma e Maurizio: i due hanno trascorso qualche giorno insieme a Livorno, ma non si sono ancora baciati. Gli opinionisti hanno indagato sul perché il cavaliere si rifiuti di avvicinarsi fisicamente a Galgani, tant'è che Gianni Sperti è arrivato alla conclusione che non lo farebbe per la notevole differenza d'età e perché non sarebbe attratto dalla 73enne.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Giorgio Manetti non l'unico ad aver bocciato la coppia Gemma-Maurizio: se il "Gabbiano" ha criticato Laudicino in un'intervista che ha rilasciato a Tag24, negli studi di U&D ci hanno pensato gli opinionisti a contestare i comportamenti del pretendente di Galgani.

Anche se sono stati alcuni giorni insieme a Livorno e si sono visti a Roma per una cena, tra i protagonisti del Trono Over non è ancora scattato il bacio.

La torinese ha anche chiesto al cavaliere perché non se la sente di avvicinarsi a lei fisicamente (se non con abbracci e tenere carezze), e lui ha risposto: "Non voglio sporcare questa bella conoscenza con un bacio in questo momento".

Le parole dell'uomo hanno fatto scattare Gianni Sperti, che ha subito sottolineato quanto siano state poco carine nei confronti della dama che ormai sembra aver perso la testa per lui.

Il commento alla 'coppia' di U&D

Nel sentire Maurizio parlare di un rapporto spirituale che sta costruendo con Gemma, Gianni ha sbottato dicendo: "Tu non la baci perché non ti piace".

L'opinionista di U&D, dunque, è arrivato alla conclusione che Laudicino non proverebbe nessuna attrazione fisica per Galgani, un coinvolgimento che dovrebbe esserci tra persone che si piacciono e vogliono condividere del tempo assieme.

"Non ti piace anche perché è più grande di te", ha aggiunto Sperti tra gli applausi del pubblico presente in studio.

Sono in tanti, infatti, a pensare che Laudicino non avrebbe alcuna intenzione di legarsi sentimentalmente alla "regina" del Trono Over, quella con la quale sta uscendo da circa un mese evitando volontariamente il bacio.

La 73enne continua a credere in questa conoscenza, anzi ha difeso Maurizio dagli attacchi che ha ricevuto da Tina e da altre signore del parterre.

L'arrivo di Elena a U&D

Ad alimentare i dubbi sull'interesse di Maurizio nei confronti di Gemma, è la richiesta dell'uomo di poter uscire anche con altre donne. All'inizio della puntata di U&D del 4 ottobre, infatti, Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro sia la "coppia" che Elena, la dama che Laudicino ha notato e che ha cominciato a sentire in settimana senza dire nulla a Galgani.

Le anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte nei giorni scorsi, però, fanno sapere che tra il cavaliere e la new entry del parterre non è scattato il bacio per la gioia della torinese.