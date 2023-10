Nel corso della giornata di questo venerdì 20 ottobre all'interno della casa del Grande Fratello, si è verificato un acceso confronto tra i concorrenti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La discussione è avvenuta in presenza di Ciro Petrone, ma purtroppo non è andata per il verso giusto. La tensione è nata quando Beatrice ha accusato Giuseppe di aver sempre nutrito interesse per Samira, anche durante il loro rapporto. Le parole di Beatrice sono state chiare: "Se per te la persona più importante nella casa è Samira, come pretendi che io possa vivere un rapporto con te, scusami Giuseppe".

Beatrice delusa da Giuseppe: 'Ti sono venuta a chiedere rassicurazioni'

La discussione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nella casa del Grande Fratello, è andata avanti in maniera accesa, con entrambi i concorrenti che si sono lasciati andare a reciproche accuse e recriminazioni.

L'attrice è sembrata parecchio delusa da Giuseppe e ha dichiarato: "La verità è che il sentimento che avevi per Samira era decisamente più forte di quello che avessi mai potuto avere per me. Nel momento in cui io ti sono venuta a chiedere rassicurazioni, tu giustamente non me le hai date, non me le hai potute dare, perché non c'era niente da dire".

In seguito Beatrice ha chiesto anche il supporto di Fiordaliso, ma la cantante piacentina non le ha dato l'aiuto sperato, anzi è stata quasi ostile nei suoi confronti, tanto da esclamare: "Certo che sei pesante, non fai parlare".

Beatrice e Alex ai ferri corti

In seguito Beatrice ha voluto coinvolgere nella discussione anche Alex Schwazer, per cercare di chiarire la situazione con l'atleta, ma il confronto tra i due non è andato come sperato da Luzzi.

In particolare Beatrice ha preteso delle spiegazioni da Alex, riguardo le parole dette nei suoi confronti durante la puntata del Grande Fratello.

Secondo le dichiarazioni di Beatrice, l'atleta avrebbe esagerato dicendo che lei avrebbe desiderato intraprendere una relazione con un uomo già impegnato, all'interno della casa e rivolgendosi verso Fiordaliso ha dichiarato: "Ti pare possibile che io abbia detto una cosa del genere".

Alex ha continuato a sostenere che Beatrice le avrebbe confidato questi pensieri qualche giorno prima, ma secondo Luzzi i fatti sarebbero stati distorti: "Questo è un film che ti sei fatto nella tua testa".

Luzzi a Garibaldi: 'Non avresti dovuto iniziare una storia con me'

Poi Beatrice e Giuseppe hanno continuato la loro discussione, sempre in presenza di Ciro Petrone. Luzzi non ha cambiato opinione ed è rimasta parecchio turbata con Garibaldi: "La verità è difficile da accettare, ma è questa. Probabilmente non avresti dovuto iniziare una storia con me".