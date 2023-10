Nelle puntate di Beautiful in onda dal 23 al 28 ottobre su Canale 5, Taylor si lascerà prendere dalla felicità e deciderà di scattare una foto a Steffy e alla sua famiglia, condividendo l'immagine sui social media, cosa che farà anche Hope. Intanto Brooke si troverà in difficoltà con Deacon e allontanerà l'uomo da casa sua. Ridge, invece, scoprendo l'iniziativa di Hope, non sarà per nulla contento, lo stesso Forrester, inoltre, scambierà un bacio appassionato con Taylor, mentre Brooke sarà ignara di tutto.

Ridge e Taylor si baciano

Steffy e suo marito John Finnegan prenderanno una decisione molto importante: sarà, infatti, giunto il momento di tornare a casa.

La loro felicità riunirà anche Ridge e Taylor, tanto che in un momento di gioia i due si scambieranno un appassionante bacio. L'evento improvviso non farà altro che rafforzare il rapporto tra il Forrester e la sua ex.

Nel frattempo Brooke sarà disperata per le azioni impulsive di sua figlia Hope e la solleciterà a cancellare il post dai social, sperando che suo marito Ridge non l'abbia ancora visto. In seguito Steffy, John, Taylor e Ridge saliranno a bordo di un aereo privato, pronti per tornare a casa e ricominciare una nuova fase della loro vita.

Carter e Quinn, invece, verranno a sapere del ritrovamento di John e saranno assai felici per Steffy e la sua famiglia. I due amanti, finalmente liberi di esprimere apertamente il loro amore, si concederanno momenti di passione e felicità.

Ridge, Taylor, Steffy e John tornano in America

Deacon approfitterà dell'assenza di Ridge e si recherà a casa di Brooke. Quest'ultima, consapevole dell'ira che potrebbe scatenare nel marito, spiegherà a Deacon chiaramente di non fare più visita alla sua famiglia. Brooke spererà ardentemente che Ridge ritorni a casa al più presto.

Poco dopo sembrerà che le preghiere della Logan siano state ascoltate, poiché Forrester farà il suo ingresso, ma non sarà da solo. L'uomo, infatti, sarà in compagnia di Taylor: Ridge rivelerà a Brooke di aver portato Steffy, John e i bambini a casa e ammetterà che l'esperienza a Montecarlo è stata davvero incredibile.

Ridge pensa al bacio scambiato con Taylor

La presenza di Brooke e vedere il suo ex marito baciarla, risveglierà in Taylor alcuni ricordi dei loro baci passati.

In seguito Brooke e Ridge si ritroveranno finalmente a casa soli, ma la loro conversazione finirà per concentrarsi sulla foto postata da Hope. Ridge sarà immerso dai pensieri e rifletterà molto sul bacio scambiato con Taylor, senza rivelare nulla a sua moglie. Nel frattempo, Taylor confiderà tutto a Thomas e ammetterà che vi sono dei venti di cambiamento in arrivo.

Successivamente la donna si recherà a casa di Steffy e John per affrontare una conversazione diretta con sua nuora. Steffy ringrazierà Taylor per aver salvato il marito ma le chiederà il motivo per cui non le ha parlato degli eventi, facendola così soffrire inutilmente.

Mentre Brooke sarà convinta che Ridge abbia archiviato l'episodio della foto, sarà anche desiderosa che il loro matrimonio possa riprendere da dove si era interrotto. Tuttavia, ciò che Ridge sta pensando resterà un mistero per sua moglie.