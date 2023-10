Martedì 10 ottobre, c'è stato un nuovo screzio al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Ciro Petrone. L'attrice mentre stava lavando i piatti ha rimproverato l'attore di Napoli per avere effettuato un commento non gradito sull'affaire che la vede protagonista con Giuseppe Garibaldi. Secondo Luzzi, Petrone avrebbe espresso un commento non richiesto dagli autori e quindi le avrebbe fatto fare una brutta figura.

Lo sfogo di Luzzi

Il giorno precedente in puntata è stata mandata una clip in cui si sente Ciro Petrone esprimere un giudizio sull'affaire Luzzi-Garibaldi.

Il concorrente napoletano non si è limitato a dare un giudizio sull'ipotetica coppia, ma ha sostenuto che Beatrice sia molto più presa di Giuseppe.

Il giorno seguente Luzzi ha deciso di affrontare l'argomento con il diretto interessato e mentre stava lavando i piatti ha sbottato: "Ieri sera mi hai fatto fare un figurone, tanto uno in più o uno in meno…". A quel punto Petrone ha chiesto il motivo, facendo perdere ulteriormente le staffe all'attrice. La diretta interessata gli ha fatto notare di avere espresso un commento non richiesto dagli autori, quindi poteva benissimo evitare di entrare nei dettagli su chi fosse più preso tra lei e Garibaldi.

Successivamente Ciro ha abbandonato la conversazione e Luzzi ha ribattuto con Garibaldi: "Ma una forchettina di affari suoi no?".

Beatrix a Ciro:

"Ierisera mi hai fatto fare un figurone, tanto uno in più o uno in meno..."

Ciro:"Ma perché...?

B:"Non fà ma pecchè ma ma pecchè, mica sei scemo".

MIA MADRE CE LHA ORMAI TUTTI SUL CULO #grandefratello pic.twitter.com/8vrVATRSsy — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 10, 2023

Il commento degli altri concorrenti

Poco dopo in giardino i concorrenti hanno commentato lo sfogo di Beatrice Luzzi.

Fiordaliso che ha assistito alla conversazione ha spezzato una lancia nei confronti di Petrone. A detta sua, Beatrice avrebbe esagerato visto che la sincerità di Petrone andrebbe apprezzata. Anche gli altri concorrenti hanno detto di pensarla come Fiordaliso, lo stesso Petrone ha ritenuto fuori luogo la reazione di Luzzi. Nel momento in cui Garibaldi ha raggiunto i suoi compagni d'avventura, gli è stato chiesto cosa pensasse di quanto accaduto poco prima.

Anziché glissare Giuseppe ha spiegato che tutti devono capire che quello è il carattere di Beatrice Luzzi e dunque lui non può fare nulla.

Cosa pensano alcuni utenti del web

Ovviamente lo screzio tra Beatrice Luzzi e Ciro Petrone non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Sul social X, ex Twitter, alcuni hanno spezzato una lancia a favore dell'attrice sostenendo che l'ex volto di Temptation Island mette sempre bocca in questione che non gli riguardano. Un altro utente ha ironizzato sul fatto che Luzzi non sopporta più nessuno tra i suoi compagni d'avventura.

Tuttavia c'è anche chi crede che Luzzi voglia sempre passare per la vittima della situazione.