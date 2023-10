Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende di Gemma Galgani, la quale continuerà ad essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche dello show.

Tuttavia, della vecchia guardia, non ci sarà spazio per il ritorno in video di Riccardo Guarnieri, dato che la sua presenza non è più prevista così come non tornerà la dama Pinuccia.

Riccardo Guarnieri esce di scena dal cast: anticipazioni Uomini e donne over

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione rivelano che è confermata l'uscita di scena di Riccardo Guarnieri dal cast del trono over.

La sua assenza nel corso delle prime registrazioni di questa annata aveva fatto molto discutere i fan e gli spettatori social, molti dei quali si chiedevano cosa fosse successo con la produzione del talk show.

Riccardo, per tutto questo mese dall'inizio del programma, ha mantenuto il silenzio e non ha proferito parola sul perché della sua assenza in trasmissione.

Riccardo esce allo scoperto con la nuova fidanzata dopo Uomini e donne

In queste ore, però, è stato lo stesso Riccardo a rompere il silenzio e a svelare come stanno le cose, rivelando ai fan social di avere una nuova fidanzata.

Il cavaliere ha postato sui social uno scatto in cui compare la sua mano intrecciata in quella di una ragazza misteriosa che, stando alle indiscrezioni social, si chiamerebbe Gabriella.

I due si sono incontrati fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi ed hanno scelto di rendere pubblica la loro relazione.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che le porte del programma Mediaset non torneranno ad aprirsi per Pinuccia, la dama di Vigevano che quest'anno ha preso parte alla prima registrazione del programma di Canale 5.

Pinuccia e Isabella non tornano: anticipazioni Uomini e donne

In tanti speravano di poterla rivedere nuovamente nel parterre e, anche la stessa Pinuccia ha più volte ammesso che le avrebbe fatto piacere rimettere piede nello studio del talk show Mediaset, ma così non sarà.

Pinuccia non prenderà parte alle nuove puntate del programma così come non ci sarà neppure Isabella Ricci.

Al momento, infatti, la presenza dell'ex dama reduce dalla sua separazione con Fabio non è prevista nel corso degli appuntamenti della stagione autunnale di Uomini e donne.

I fan del programma, però, continuano a sperare che le cose possano cambiare e quindi che nel corso della stagione di Uomini e donne, Isabella possa tornare e rimettersi in gioco per provare così a trovare la sua anima gemella.