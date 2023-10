La lettera che Perla ha fatto recapitare a Mirko nella casa del Grande Fratello ha fatto storcere il naso alla attuale compagna di lui. Su Instagram, infatti, Greta ha punzecchiato la concorrente di Temptation Island sostenendo che starebbe facendo di tutto - rimanendo aggrappata a una storia finita - per rimanere al centro dell'attenzione. Il messaggio con il quale Rossetti ha attaccato Vatiero, però, è sparito dalla rete al termine della diretta del reality-show di Canale 5.

Aggiornamenti su Mirko, Perla e Greta

Prima dell'inizio della 14^ puntata del GF si ipotizzava un incontro in arrivo tra Perla e l'ex Mirko: in realtà, la ragazza non si è presentata nella casa ma si è comunque fatta viva con una toccante lettera.

Con voce rotta dall'emozione, infatti, l'altra sera Vatiero ha ammesso di volere ancora molto bene a Brunetti e di non voler dimenticare le tante cose che hanno condiviso in 5 anni di relazione.

La sensazione che hanno avuto molti spettatori, ma anche alcuni inquilini, è che la giovane ci terrebbe ancora tanto all'ex fidanzato e non è escluso che possa provare per lui un sentimento.

Il protagonista di Temptation Island, però, ha un po' smorzato gli animi confermando in diretta tv che nel suo cuore c'è Greta e che è proprio lei che vorrebbe rivedere se ne avesse la possibilità. "Ah vorresti lei nella casa? Allora noi ti manderemo Perla, ciao", ha commentato ironico Alfonso Signorini.

La stoccata durante la diretta del GF

Non appena si è sparsa la voce che Perla avrebbe partecipato alla puntata del GF del 26 ottobre (ancora non si sapeva se in presenza o con una lettera), Greta ha postato su Instagram un messaggio pieno di frecciatine per la "rivale".

"Mi è stato detto che io sono andata in puntata per fare i teatrini", ha esordito Rossetti nello sfogo che è apparso tra le sue Story per qualche ora.

Riferendosi all'imminente intervento di Vatiero su Canale 5, la single di Temptation Island ha aggiunto: "Un conto è discutere di un sentimento reale, un altro è aggrapparsi a una storia finita cinque mesi fa per fare hype".

La giovane, dunque, non ha apprezzato la scelta della ex di Mirko di esporsi davanti alle telecamere, ma i fan hanno anche ricordato che è stata proprio lei a citarla più volte sia sui social network che in televisione.

Questo sfogo, inoltre, è sparito dall'account di Greta dopo la messa in onda della lettera che Perla ha inviato a Brunetti nella casa.

L'ipotesi convivenza tra ex

Un pensiero che stanno sposando molti spettatori del GF, è che gli autori starebbero preparando un colpo di scena per le prossime puntate. Quando Giampiero Mughini ha smontato l'entusiasmo dei più romantici sostenendo che Mirko ama solo Greta, Alfonso Signorini ha risposto: "Eh, ma noi dobbiamo andare avanti almeno altri due mesi con questa dinamica".

La sensazione dei fan, dunque, è che presto Brunetti potrebbe ritrovarsi a dover convivere con una delle "sue donne": l'ipotesi più accreditata, però, è che a varcare la soglia della porta rossa possa essere Perla e non Greta.

L'emozione che Vatiero ha palesato nella lettera che ha inviato all'ex fidanzato, secondo alcuni celerebbe un forte sentimento e per questo gli addetti ai lavori potrebbero anche sceglierla come nuova concorrente.