Terminata la 10^ puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 12 ottobre, Heidi Baci ha ammesso di essersi pentita di avere nominato Beatrice Luzzi. La 25enne ha in particolare rivelato che non credeva che l'attrice potesse finire nuovamente al televoto dopo la "tregua" stretta con gli altri concorrenti.

Heidi Baci fa mea culpa

Durante le nomination Beatrice Luzzi è finita nuovamente al televoto. Tra i vari voti ricevuti, l'attrice ha ammesso di essere rimasta colpita da quello di Heidi Baci. Da lei non se l'aspettava, proprio per questo nel post puntata l'ha raggiunta per chiedere delle spiegazioni: "Non ti avrei nominato.

Onestamente non pensavo gli altri ti nominassero. Pensavo che le cose fossero cambiate. Non credevo andasse così perché non ti ho mai nominato. Pensavo uno o due voti" ha riferito la Baci. La replica della Luzzi è stata: "Facile nominare me, sempre un pungiball".

HEIDI MA FAI SUL SERIO??



Hai preso qualcosa di potente in sti giorni per dire ste cagate? BOH #gf #GrandeFratello pic.twitter.com/DKwySIxzJQ — falsaaaaah (@falsaaaaah) October 12, 2023

Beatrice Luzzi nominata da tutti i concorrenti

Prima di dare il là alle nomination palesi, Alfonso Signorini ha precisato che potevano essere votate solamente le donne dato che fino a questo momento sono stati eliminati solo concorrenti del parterre maschile.

In Super Led, Heidi ha in particolare spiegato di avere dubitato della buona fede della Luzzi per via della clip riguardante l'accordo con Giuseppe Garibaldi (l'attrice ha chiesto al coinquilino di metterla sempre al corrente quando sente dei commenti sgradevoli su di lei): per lo stesso motivo, Beatrice Luzzi è stata la scelta anche di Letizia Petris, Giselda Torresan e Anita Olivieri.

Angelica Baraldi invece ha fatto il nome dell'attrice per via di uno screzio avuto in cucina: "Anche oggi è lamentata per la questione del cibo". Rosy Chin ha tirato in ballo le vecchie ruggini, mentre Ciro Petrone non ha gradito di essere stato rimproverato per aver fatto un commento goliardico.

Il commento di alcuni utenti dal web

La nomination di Heidi Baci non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Sul social X, numerosi utenti si sono detti spiazzati perché la Baci è sempre andata d'accordo con la Luzzi. Un utente con sarcasmo ha affermato: "Ma tutt'apposto?". Un altro ha commentato: "Certo Heidi ha nominato Beatrice solo perché adesso se la intende con Varrese".

La maggior parte degli utenti ha trovato senza senso la nomination di Baci ai danni di Luzzi, altri utenti invece hanno sostenuto come la Baci abbia fatto una pessima figura anche per le argomentazioni addotte a sostegno del proprio comportamento nel post-puntata.