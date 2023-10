Nelle prossime puntate di Terra Amara, Behice si toglierà la vita [VIDEO]gettandosi da un dirupo dopo essere stata smascherata per la morte di Hunkar. Prima di lasciarsi cadere nel vuoto confesserà a Fekeli e Zuleyha di essere stata lei ad uccidere la signora Yaman aggiungendo di averlo fatto perché era una donna spregevole. Uscirà così di scena uno dei personaggi più controversi di questa terza stagione della TV Soap turca.

Behice con le spalle al muro: Zuleyha l'ha smascherata per la morte di Hunkar

In Terra amara prima o poi tutti i nodi vengono al pettine.

Behice che, sino a questo momento, aveva pensato di averla fatta franca per la morte di Hunkar ma si ritroverà con le spalle al muro. Zuleyha infatti, avrà trovato le prove che lei è un'assassina e la accuserà pubblicamente non solo di avr ucciso la suocera ma anche del fatto di aver assassinato i suoi due precedenti mariti, con la complicità del padre di Mujgan. Ci saranno dei documenti a dimostralo. A questo punto, Behice penserà bene di fuggire da Cukurova, non prima di aver rubato i risparmi di Sanye e Gaffur. Ruberà pure l'auto di Mujgan ma, durante il tragitto, la vettura avrà un inconveniente, costringendo Behice a fuggire a piedi tra i boschi. La donna arriverà nei pressi di un dirupo, dove poco dopo, verrà raggiunta da Fekeli e Zuleyha.

Behice confessa: 'Ho ucciso io Hunkar'

Le scene a cui assisteranno i telespettatori di Terra amara saranno davvero ricche di suspense. La zia di Mujgan non avrà più via di scampo e alla fine confesserà di fronte a Fekeli e Zuleyha ciò che ormai tutti sospettavano: 'Ho ucciso io Hunkar'. Sarà come una pugnalata al cuore per fekeli che ancora non si darà pace per la perdita della sua amata.

Sul posto giungeranno anche Fikret e Mujgan, con quest'ultima che cercherà di convincere la zia a costituirsi. Behice non ne vorrà sapere, mentre Ali Rahmet le consegnerà la sua pistola, dicendole che forse sarebbe meglio che lei si sparasse da sola. La donna, invece di seguire il consiglio, rivolgerà l'arma verso Fekeli premendo il grilletto.

Non sa che l'uomo le avrà dato una pistola scarica.

Behice si getta nel vuoto dopo aver confessato: spoiler Terra amara

Non contento, Fekeli chiederà a Behice per quale motivo ha ucciso Hunkar e in tutta risposta, la zia di Mujgan gli dirà di averlo fatto perché era una donna spregevole. Durate questi attimi concitati, sopraggiungerà anche Demir, il quale vorrà vendicare la morte della madre uccidendo la sua assassina. Behice non avrà nessuna intenzione né di costituirsi alla polizia, né tantomeno di farsi uccidere da Demir. Vorrà essere lei a scegliere come uscire di scena. Le anticipazioni di Terra amara, rivelano che, a questo punto, Behice guarderà tutti quanti con un sorriso beffardo, per poi lasciarsi cadere nel vuoto. Il corpo senza vita della donna finirà in fondo al dirupo e verrà poi recuperato dalla Guardia Civile che chiuderà il caso sulla morte di Hunkar.