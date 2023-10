Il giorno seguente la festa organizzata dagli autori del Grande Fratello, Heidi Baci ha raccontato ad alcuni compagni d'avventura di esserci rimasta male per l'atteggiamento avuto da Vittorio Menozzi. Nel dettaglio, la concorrente ha rivelato di essere stata accusata dal coinquilino del fatto che gli è stata tolta la chitarra per colpa sua. A tal proposito, Baci ha detto di non essere pronta a chiedere scusa perché convinta di non avere sbagliato.

Heidi delusa da Vittorio

Sabato 7 ottobre, gli autori hanno organizzato una festa a tema "Anni 20".

Durante i festeggiamenti c'è stata un'incomprensione tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi.

Nel dettaglio, la 25enne di Pescara ha affermato: "Mi ha accusata che è colpa mia se gli hanno tolto la chitarra". Baci ha riferito che Menozzi voleva farle una serenata, ma in quel momento lei si trovava in camera per cambiare le scarpe. Di conseguenza, non vedendo la concorrente gli autori avrebbero chiesto al modello di Parma di lasciare la chitarra in confessionale. A quel punto, Garibaldi ha cercato di consigliare alla coinquilina di fare un passo verso Vittorio, in modo da mettere a tacere ogni tipo di incomprensione prima che sia troppo tardi. Dal canto suo però Baci ha detto di non essere disposta a fare un passo verso Menozzi, perché ritiene di non avere commesso alcun errore.

Il commento su Massimiliano Varrese

Durante la chiacchierata con i suoi compagni d'avventura è stato menzionato anche Massimiliano Varrese.

In particolare, Heidi Baci ha rivelato di non volere più riprendere l'argomento perché lo considera chiuso. Inoltre ha ribadito di non essere interessata al coinquilino per via della grande differenza d'età: Varrese ha 47 anni e una figlia.

Dunque, Baci non vuole prendersi una responsabilità così grande, ma preferisce la leggerezza di Vittorio Menozzi.

La conversazione è stata chiusa con una perla di saggezza da parte di Paolo Masella: "Lei non vuole un mare, vuole un lago. Deve essere lei la goccia che crea l'onda".

Vittorio Menozzi diviso tra Baci e Olivieri

Il passo indietro di Vittorio Menozzi nei confronti di Heidi Baci potrebbe essere dettato dall'infatuazione per Anita Olivieri.

Parlando con Ciro Petrone, il modello ha spiegato di avere intrapreso una conoscenza con la 25enne di Pescara, anche se ancora non è scoccata la scintilla. Successivamente ha fatto una riflessione su Olivieri: "Con Anita non ci ho nemmeno parlato. Se mi desse l’opportunità? Non so, forse potrei conoscere meglio anche lei. Fisicamente lei ieri in piscina era wow".

Al momento non è dato sapere cosa pensa Olivieri, ma in una conversazione avuta con alcune concorrenti, la 25enne ha rivelato di essere affascinata da Paolo Masella.