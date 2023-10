Chi è il papà di Odile nella soap Il Paradiso delle Signore? Questa è la domanda che si stanno facendo da tempo i telespettatori, che fremono per conoscere l'identità di quest'uomo. La contessa parte per Ginevra, deve andare a trovare Odile. E' stata Flora a permettere che sua figlia le concedesse una possibilità e Adelaide di certo non se la farà scappare. Ci si chiede quanto tempo stia assente e quando dirà il nome del padre della figlia che ha sempre creduto morta. Un pezzo del suo passato del quale nessuno è a conoscenza, nemmeno Umberto. Che cosa accadrà?

Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni: l'ultima speranza di Adelaide

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 ottobre 2023 raccontano che Adelaide si reca a Ginevra, dove vive sua figlia Odile, che ha accettato di incontrarla grazie a Flora. La giovane Ravasi doveva pur farsi perdonare, dopo che si è lasciata scappare una frase sibillina con Fiorenza al Circolo e che ha mandato suo tutte le furie Umberto.

A proposito del commendatore è chiaro che Umberto nasconda qualcosa e lo si è notato nel suo atteggiamento nei confronti della contessa. Da una parte è preoccupato per la sua sofferenza e dall'altra sa che starà male senza di lei, nonostante accetti di trasferirsi alla villa insieme a Flora.

Il Paradiso delle signore 8, Adelaide torna a Milano con Odile?

Non sappiamo per quanto tempo Adelaide starà a Ginevra, lo ha detto lei stessa prima di annunciare la partenza. E la sua non è una vacanza. Nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore, Adelaide dovrà fare i conti anche col vuoto lasciato da Marcello, con il quale ha troncato la relazione.

Ora deve pensare solo a sua figlia.

Gli spoiler dell'ottava stagione della soap hanno ribadito più volte che Odile farà soffrire molto Adelaide e non solo per il suo iniziale rifiuto di vederla. Non si esclude che la contessa la convinca a tornare con lei a Milano e che, una volta qui, la ragazza si vendichi dell'abbandono della madre.

Una delle ipotesi è che Odile e Marcello potrebbero diventare amanti cosa che distruggerebbe la contessa. Tuttavia, i telespettatori attendono con trepidazione il momento in cui Adelaide rivelerà il nome del padre della figlia creduta morta.

Il Paradiso delle signore, chi è il padre di Odile?

Fino ad ora, Adelaide non ha rivelato chi sia il padre di Odile. Si sa che l'ha fatta soffrire e che le ha mentito riguardo sua figlia che credeva morta.

La contessa si sente tremendamente in colpa, ma Matilde ha cercato di farle aprire gli occhi: il vero responsabile è solo suo padre. Una volta che Adelaide tornerà a Milano, dovrà per forza di cose svelare il nome del padre di Odile, sarà un personaggio già conosciuto ai fan della soap Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo presto.