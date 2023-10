Da poco più di 24 ore in rete si parla di un possibile colpo di scena in arrivo al GF: Mirko potrebbe ritrovarsi a condividere gli spazi con la sua più famosa ex fidanzata. Un rumor ancora tutto da confermare, infatti, sostiene che Perla Vatiero sarebbe vicina all'ingresso nella casa più spiata d'Italia e non nel ruolo di ospite. L'esperto di gossip Alessandro Rosica, però, ha fatto sapere che la concorrente di Temptation Island non sarebbe ancora in lizza per un posto nel cast del reality Mediaset, ma che potrebbe rientrarci in futuro.

Aggiornamenti sul futuro del GF

Un'indiscrezione che ha lanciato Giuseppe Candela il 24 ottobre scorso, sta facendo molto discutere. Pare che gli autori del GF stiano pensando di proporre al pubblico un "triangolo" amoroso che è stato al centro delle dinamiche dell'ultima edizione di Temptation Island.

Dopo aver convocato Greta Rossetti per un'ospitata nella puntata di lunedì sera, gli addetti ai lavori starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di fare una cosa simile con l'altra donna che è stata legata a Mirko.

Un recente rumor, dunque, sostiene che Perla Vatiero sarebbe vicina all'ingresso nella casa di Cinecittà nel ruolo di concorrente: Brunetti, dunque, presto potrebbe ritrovarsi tutti i giorni faccia a faccia con la sua ex fidanzata.

Novità sui personaggi del GF

Quest'indiscrezione non ha ancora trovato conferme nelle voci degli addetti ai lavori, ma anche un esperto di gossip ha invitato i fan a non fantasticare troppo sulla possibile "reunion" tra Mirko e Perla al GF.

In una Story che ha caricato sul suo profilo Instagram il 25 ottobre, Alessandro Rosica ha scritto: "Per ora è tutto fermo.

Ho sentito delle persone dentro e vi assicuro che è solo un'idea".

"Sarebbe un'idea piena di hype per tutti e potrebbe accadere, per ora niente però", ha fatto sapere il romano sui social network.

Stando a questa versione dei fatti, dunque, chi lavora dietro le quinte del reality Mediaset non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul futuro di Perla, anche se il suo ingresso nella casa smuoverebbe molte dinamiche sia dentro che fuori (dove c'è Greta, l'attuale compagna di Mirko).

Il silenzio sulla presenza nel cast del GF

Da quando sul web si è sparsa la voce del suo possibile ingresso nella casa del GF, Perla non si è ancora esposta: la ragazza, infatti, non ha né confermato e né smentito i rumor che la vorrebbero prossima a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

L'ultima volta che Vatiero ha commentato il reality-show condotto da Alfonso Signorini, è stato lunedì scorso quando ha postato su Instagram il messaggio che Mirko le ha mandato qualche mese fa e che Greta non ha apprezzato affatto.

Con questo gesto, dunque, la concorrente di Temptation Island ha voluto mettere in chiaro che non sarebbe lei la causa della crisi tra Brunetti e Rossetti e che gradirebbe non essere più messa in mezzo in questa situazione.