Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche nella settimana dal 30 ottobre al 3 novembre, senza subire interruzioni per le festività.

Al centro dell'attenzione ci sarà Maria e la sua famiglia. Se Agata si ritroverà a lavorare accanto a Roberto, mamma Concetta dovrà rispondere alle provocazioni di Botteri, che non sembrerà gradire la sua presenza in atelier. Riuscirà Concetta a farsi valere?

Spazio anche alla fabbrica di Ezio e Gloria. Visto che Matilde si è mossa per aiutare l'azienda rivale, Umberto vorrà farla fuori. Non si farà alcuno scrupolo per complottare contro la donna, arrivando al punto di coinvolgere Tancredi nei suoi piani.

Anticipazioni settimanali al 3 novembre de Il Paradiso delle signore

Milano sta per inaugurare la prima linea metropolitana e in occasione delle celebrazioni anche la clientela e lo staff del Paradiso delle signore verrà coinvolto in alcune iniziative che genereranno una serie di conseguenze inaspettate.

Roberto dovrà lavorare insieme ad Agata, mentre Elvira finirà per fare i dolci nel locale di Salvatore. La situazione sfuggirà di mano visto che Tullio vedrà la sua fidanzata insieme a un altro.

Aria di guai in atelier in seguito all'assunzione di Concetta come sarta. Non essendo stato interpellato, Botteri farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote alla donna davanti alla figlia. Quest'ultima resterà a guardare senza reagire.

Concetta reagirà e riuscirà a tenere testa a Botteri, senza coinvolgere la figlia.

Matteo ospitato da Maria, la bacia

Preoccupato che lo strozzino possa prendere di mira la madre malata, Matteo andrà a sorvegliare la donna. Quando Mancino si rifarà vedere, minaccerà il fratello di Marcello oltre ad aggredirlo pesantemente. Maria, che assisterà alla scena, non esiterà a soccorrerlo e a ospitarlo a casa sua.

Maria, però, vive insieme alle sue colleghe e dovrà affrontare il loro disappunto. Come se non bastasse, anche i genitori della ragazza non approveranno la presenza di Matteo a casa della figlia. Non volendo metterla in difficoltà, il ragazzo sarà sul punto di lasciare l'appartamento quando si ritroverà a baciare Maria.

Alla luce dell'accaduto, la giovane stilista inizierà a essere fredda nei confronti di Matteo.

Umberto complotta contro Matilde

Il commendatore, sempre più determinato a far fuori Matilde dal suo negozio, cercherà di coinvolgere Tancredi nei suoi complotti, in modo da proteggere la Galleria Milano Moda.

L'accordo tra Matilde e i Colombo sarà sul punto di essere siglato con un accordo ufficiale, ma Umberto agirà per far sì che la produzione della fabbrica di Ezio e Gloria venga interrotta. In questo modo il Commendatore Guarnieri spererà di rovinare anche Vittorio. Marcello organizzerà un incontro con il sindaco per via del trasferimento della Tessuti Colombo.

Tra Matilde e Tancredi le cose sembreranno andare per il meglio, al punto che la donna chiederà a Vittorio di mantenere un rapporto professionale e di non andare oltre. Anche Conti si renderà conto che la donna che ama è sempre più affiatata con il marito.