Questo lunedì 23 ottobre 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Durante la diretta, i telespettatori scopriranno chi, tra i concorrenti nominati, è il favorito del pubblico. Secondo gli ultimi sondaggi ad avere la meglio dovrebbe essere, ancora una volta, Beatrice Luzzi.

Grande Fratello: i sondaggi al 23 ottobre, Luzzi in testa, Valentina ultima

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 19 ottobre 2023, in nomination sono finiti: Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Giselda Torresan, Rosy Chin e Valentina Modini.

Anche questa settimana il televoto è "in positivo" e si chiede chi, tra i concorrenti nominati, si vuole salvare. In questo televoto, il concorrente meno votato non verrà eliminato, ma sarà poi il primo nominato a concorrere per l’eliminazione della successiva puntata.

Secondo un sondaggio in corso su un sito di fan al momento la concorrente favorita, con circa il 47.64% di preferenze, pare essere Beatrice Luzzi, seguita da Vittorio con il 20.52%. Al terzo posto vi è Grecia, con il 10.39%, seguita da Giselda Torresan con il 9.61%. Segue Rosy Chin, con il 6.78% di preferenze. Ultima invece in ordine di gradimento dovrebbe esserci Valentina la quale, al momento, avrebbe una percentuale di preferenze del 5.06%.

Non resta che attendere la diretta di lunedì 23 ottobre 2023 per scoprire se questi sondaggi avranno o meno ragione.

Ultime notizie dalla casa

Intanto nella casa del Grande Fratello non mancano le incomprensioni fra i coinquilini. L’ultima è avvenuta nella giornata di domenica 22 ottobre, tra Rosy Chin e Grecia Colmenares. Durante il pranzo l’attrice ha accusato la chef di utilizzare troppo peperoncino nelle sue pietanze.

Rosy ha replicato dicendo: “Prova ad apprezzare il fatto che cucino per venti persone, interessandomi sempre di tutti mentre tu invece mi giudichi sempre”. Grecia per tutta risposta ha detto di non giudicare lei come persona, bensì gli atteggiamenti della chef, la quale spesso parla male di altri inquilini.

Nel frattempo prosegue la relazione tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, che qualche giorno fa sembrava ormai essere giunta al termine.

Nella giornata del 22 ottobre, mentre Beatrice era in zona beauty, ha rivelato a Fiordaliso di essersi riavvicinata a Giuseppe. L’attrice ha detto che il ragazzo le ha scritto un biglietto molto romantico, in cui ha scritto: “Se ci fossi tu nella mia vita, non mi servirebbe altro”; delle parole che a quanto pare sono state apprezzate da Beatrice.