Nella serata di giovedì 26 ottobre 2023 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Nella scorsa puntata, in nomination sono finiti due dei protagonisti di questa edizione: Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Secondo dei sondaggi online fatti in queste ore tra i fans del reality, Beatrice sarebbe nettamente in vantaggio.

Grande Fratello, sondaggi del 26 ottobre

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono fra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. I due si sono più volte scontrati e in queste settimane sotto lo stesso tetto non sono mai andati d'accordo.

Nella scorsa puntata i due sono finiti in nomination: anche questa settimana il televoto è "in positivo" e chiede al pubblico da casa chi vuole salvare.

Stando a quanto emerso dagli ultimi sondaggi effettuati tra i fans del programma, ad avere la meglio dovrebbe essere nettamente Beatrice Luzzi la quale, al momento, avrebbe il 74% delle preferenze. Massimiliano invece al momento si fermerebbe al 26% di gradimento. Il concorrente meno votato non verrà eliminato, ma sarà poi automaticamente candidato per la prossima nomination eliminatoria.

Beatrice e Massimiliano hanno due caratteri molto forti: con i loro pensieri contrastanti, loro modi di fare e comportamenti dimostrati in casa, in queste settimane hanno diviso il pubblico del reality show, creando quasi due fazioni.

Nella puntata di questo giovedì 26 ottobre, si scoprirà il risultato del televoto tra i due rivali del GF 2023.

Varrese sparla di Beatrice

Beatrice, all’interno della casa del Grande Fratello, è ormai rimasta quasi isolata. Gli altri inquilini si lamentano di lei, sparlando spesso alle sue spalle.

Ad esempio nella serata di mercoledì 25 ottobre, Massimiliano ha visto l’attrice passare davanti a lui e ha iniziato a parlar male di lei: “È noiosa e banale.

Può solo raggirare i ragazzini di vent’anni perché sono innocenti, ma con me non funziona. Si lamenta quando lei è la prima a infierire su quello che mi fanno a me in puntata”.

Varrese si è poi recato in giardino da Vittorio, continuando a fare ipotesi sulla presunta cattiveria di Beatrice: “Lei crea rabbia per attirare rabbia. Lei è qui per vivere di questo, in continua ricerca di rabbia. Però se analizziamo queste persone, nella loro vita hanno una grande sofferenza che buttano in questo modo sbagliato”.