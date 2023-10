Continua la guerra a distanza tra due protagonisti indiscussi dell'edizione 2023 del Grande Fratello: mentre Beatrice allontana in modo netto Garibaldi, Massimiliano torna ad attaccarla pesantemente alle spalle. Il 25 ottobre, infatti, l'attore si è lasciato andare a nuove accuse nei confronti della coinquilina e del rapporto controverso che avrebbe con la figura maschile: Varrese, inoltre, ha detto che Luzzi si avvicinerebbe ai ragazzi con meno esperienza per poter essere certa di manipolarli come vuole.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

Garibaldi si è messo contro Beatrice nell'ultima puntata del Grande Fratello, e questo ha dato il via ad una serie di reazioni piuttosto forti tra le mura di Cinecittà.

Se l'attrice ha preso posizione dopo aver sentito il compagno dire che se ne fregherebbe dei suoi figli, altri inquilini della casa si sono schierati dalla parte di Giuseppe sostenendo che sarebbe una "vittima" del gioco di Luzzi.

Massimiliano, in particolare, non ha perso l'occasione per attaccare la collega su più fronti, a partire dalla sua scelta di legarsi sentimentalmente ad una persona molto più giovane di lei.

"Lei raggira i ragazzi di vent'anni perché sono innocenti, ma con me sbatte contro un muro", ha esordito Varrese nel nuovo affondo che ha fatto alla protagonista assoluta di quest'edizione del reality Mediaset.

Le dure parole al Grande Fratello

Non contento del commento che ha fatto sulla storia ormai finita tra Beatrice e Garibaldi, Varrese è andato contro la coinquilina aggiungendo: "Ha la bile negli occhi, le venature gialle che ha sono bile rubina. Me ne intendo, sono specializzato in queste cose".

"Si tratta di fegato, di una rabbia che prima o poi ti logora dentro come un verme", ha proseguito il concorrente del Grande Fratello in una chiacchierata con Vittorio.

Secondo l'attore, dunque, Luzzi ricercherebbe volontariamente lo scontro per "saziare" la sua rabbia: "Vive di questo, pensa di stare meglio dopo".

"Lei odia l'uomo e lo sta dimostrando continuamente", ha concluso il protagonista del reality-show facendo riferimento al rapporto conflittuale che Beatrice avrebbe avuto con il padre in passato.

Verdetto importante al Grande Fratello

Una spettatrice del Grande Fratello ha ribattuto al discorso di Varrese con il seguente tweet: "Supponiamo che questa psicologia spicciola sia vera, non è che può essere applicata anche a lui sul fatto che odi le donne forti e indipendenti?".

Insomma, il nuovo attacco di Massimiliano a Beatrice non ha fatto altro che accrescere l'affetto del pubblico nei confronti della concorrente che da quasi due mesi sta lottando con il gruppo per far valere i suoi pensieri.

Non a caso, infatti, Luzzi è la preferita dall'inizio dell'edizione e stasera, giovedì 26 ottobre, potrebbe avere un'importante rivalsa sul suo storico "antagonista".

Al televoto, infatti, ci sono proprio i due rivali di quest'anno e chi riceverà meno preferenze andrà in nomination con Valentina, altra candidata all'eliminazione prevista per lunedì prossimo.

A fronte degli ultimi risultati, Beatrice dovrebbe vincere facile contro Varrese e ricevere l'ennesima conferma che la maggior parte dei fan del reality-show sono dalla sua parte.