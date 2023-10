Oriana Marzoli ha lasciato il Grande Fratello spagnolo: a dare la comunicazione è stata la redazione stessa di Telecinco che ha parlato di una scelta volontaria della concorrente. Di tutt'altro tenore le parole della Marzoli, che ha invece asserito di essere stata letteralmente cacciata.

Dentro la casa intanto, Alex Caniggia ha duramente criticato l'ex compagna d'avventura ricevendo la replica piccata di Daniele Dal Moro, il compagno dell'influencer venezuelana.

Che cos'è successo?

Ripreso dalle classiche telecamere collocate in casa, Alex Caniggia ha riservato delle critiche molto dure nei confronti di Oriana Marzoli definendola una "piaga" e una "cattiva persona".

Il video che ritrae il concorrente esprimersi in questi termini è stato commentato da Daniele Dal Moro che ha scelto parole molto forti: "Guarda che in Italia sappiamo bene che persona sei. Soprattutto a Verona. Ti conviene restare in Spagna perché ti faccio fare un altro giro dal dentista, verme".

In più di una circostanza tra Oriana e Alex in casa si sono viste discussioni e litigi con quest'ultimo ad aver più volte rivolto dei commenti offensivi nei confronti dell'influencer, l'epilogo tra i due non poteva che avere i contorni che ha alla fine assunto.

L'addio di Oriana al Gf spagnolo

E' ancora giallo sul perchè la Marzoli sia stata allontanata dal programma spagnolo: "Oriana non ha abbandonato ma è stata cacciata per volontà della produzione - ha scritto al riguardo su Instagram Daniele Dal Moro - Sicuramente tutte le porcate che avete fatto sia con lei che con me non verranno insabbiate.

E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimenti legali. A ogni modo il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia perfettamente le persone che siete”.

Il commento di Ivan Gonzalez (ex di Marzoli)

A commentare la fine dell'avventura della Marzoli nella casa del Gf spagnolo è stato anche Ivan Gonzalez, l'ex fidanzato dell'influencer venezuelana: "Se ho buoni rapporti con lei?

Dipende, non so quello che può dire lei. Io mi sono sempre comportato bene con lei, così come con tutte le persone. Lei è stata parte della mia vita nel passato. Abbiamo vissuto momenti belli, altri brutti. Però alla fine di tutto credo che questa sia la vita - ha dichiarato - Siamo stati un anno e mezzo insieme, ma con alcuni intervalli.

Lei ha un bel caratterino, un forte temperamento. Parla molto, ma bisogna sapersi comportare, soprattutto con persone che lavorano. Le cose si possono spiegare in molti modo e senza insultare chi è lì a lavorare anche per te e questo è importante. Il fatto che ha lasciato il reality non mi sorprende molto. Ancora non sappiamo i motivi per cui ha preso questa decisione”.